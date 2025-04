Hamilton, ultim’ora Ferrari: tifosi increduli

Arriva una notizia dal mondo Ferrari che riguarda Lewis Hamilton: è pazzesco, i tifosi stentano a crederci che sia successo davvero

La partenza non è stata delle migliori, ma Lewis Hamilton è riuscito comunque ad assaporare che gusto si prova a vincere al volante di una Ferrari.

Lo ha fatto in una sprint, in Cina, prima di una gara che ha visto poi la scuderia di Maranello protagonista di un disastro assoluto: tutte e due le monoposto squalificate, un doppio zero in classifica pesante come un macigno sull’umore e sulla classifica. In Giappone ci sarà l’occasione di riscattarsi, sperando che la SF-25 dia qualche segnale di risveglio dopo l’andamento lento delle prime due gare dell’anno.

La fiducia nella rossa è incrollabile, ma qualche dichiarazione fa capire che anche a Maranello qualche dubbio inizia a circolare sul reale valore della vettura. Non ci sono dubbi, invece, sul valore di Lewis Hamilton, sia al volante che fuori dalla pista. L’inglese ha generato un entusiasmo incredibile tra i tifosi della scuderia italiano e il suo arrivo in Ferrari è stato a lungo la notizia più chiacchierata del circus.

Fenomeno Hamilton dunque e non è soltanto la Ferrari a beneficiarne. L’approdo a Maranello del sette volte campione del mondo ha generato un entusiasmo tale da portare effetti positivi anche sui brand che sostengono la scuderia con sponsorizzazioni. È il caso di Puma che ha potuto passare all’incasso in maniera importante grazie proprio ad Hamilton.

Hamilton in Ferrari: vendite boom per Puma

Ecco allora che l’azienda, sponsor da venti anni della Ferrari, ha potuto beneficiare in maniera pazzesca dell’arrivo di Hamilton i rosso.

Stando alla testata Sports Business, molto ferrata sul tema sponsorizzazioni in ambito sportivo, la Puma avrebbe avuto un incremento importante di vendita dei prodotti legati alla Ferrari proprio in concomitanza dell’arrivo di Hamilton. In particolare si sarebbe registrato un aumento delle vendite di otto volte delle collezioni a marchio Ferrari, proprio in coincidenza con l’arrivo del pilota britannico.

Del resto, che Hamilton fosse anche una grande operazione di marketing era chiaro a tutti fin dai primi giorni del suo arrivo a Maranello. Basti pensare che la prima foto in tuta Ferrari del campione inglese ha generato un introito per i brandi esposti pari ad almeno 400mila euro. Cifre impressionanti che dimostrano come, almeno dal punto di vista economico e di immagine, Hamilton in Ferrari sia stato un grande affare. Ora bisognerà tramutarlo in successo anche in pista.