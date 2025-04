Inter, Calhanoglu: “Ritorno? Abbiamo altri obiettivi ora…”

Josep Martinez e Hakan Calhanoglu, portiere e regista dell’Inter e grandi protagonisti del derby di andata della semifinale di Coppa Italia, hanno commentato il pareggio conseguito contro il Milan. Il portiere spagnolo è stato decisivo con diverse parate molto interessanti; mentre, il turco ha firmato il gol del pareggio contro la sua ex squadra. I due, nel post partita di Coppa Italia a Mediaset, hanno commentato la gara contro i cugini milanisti.

Il commento di Martinez

Il portiere ex Genoa, arrivato all’Inter nella scorsa estate, Josep Martinez ha commento così la partita: “Sapevamo che era una squadra forte in transizione, non abbiamo iniziato bene la seconda parte di gara, ma siamo stati bravi a reagire. Mi farebbe piacere giocare la finale: stiamo giocando per grandi obiettivi, e al ritorno ci penseremo dopo il Parma e le altre partite che abbiamo“.

Calhanoglu e le ambizioni dell’Inter

Hakan Calhanoglu non si è limitato a guardare alla semifinale di ritorno: “Ce n’è ancora di tempo per il ritorno. Ora dobbiamo concentrarci sul Parma, perché prima abbiamo obiettivi molto importanti davanti a noi“.