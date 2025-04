Milan, Abraham: “Stagione difficile, ma crediamo alla finale”

L’attaccante del Milan, Tammy Abraham, ha parlato ai microfoni di Canale 5 al termine della sfida pareggiata dai rossoneri contro l’Inter, nella quale a sbloccare il match è stata una sua rete: “Perché non abbiamo sempre questo atteggiamento? Sappiamo che è stata una stagione molto difficile. Dobbiamo imparare da oggi”.

“Sappiamo di essere una squadra molto forte” – ha continuato – “ogni partita è una finale. Oggi abbiamo giocato molto bene, con fiducia, coraggio e passione: con questo approccio possiamo vincerle tutte”

Sulla rete del momentaneo 1-0 rossonero: “Sono molto contento per questo gol, che è molto importante per noi. Ci crediamo nel passaggio del turno. Come attaccante devo sempre pensare a stare concentrato nei 90 minuti, di essere efficace al momento giusto. E così è stato oggi”.

Sulla sfida di ritorno: “Dobbiamo rimanere positivi. è stata difficile per tutti questa stagione, ma ci sono ancora 9 o 10 partite da giocare. Sappiamo quanto è importante vincere in un club come questo. dobbiamo rimanere concentrati fino in fondo”.