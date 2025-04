Milan, forfait dell’ultimo minuto per il derby: ecco chi non ci sarà

Il Milan perde un pezzo a a pochi minuti dall’inizio della gara. La squadra rossonera infatti in vista del derby di questa sera in Coppa Italia contro l’Inter non avrà a disposizione uno dei suoi calciatori più eclettici. Infatti, per via di un attacco febbrile il Milan dovrà rinunciare alla presenza di Yunus Musah. L’americano già presente 35 volte all’interno di questa stagione del Diavolo non sarà a disposizione di Sergio Conceição che, proprio in Supercoppa Italiana in finale contro l’Inter, ne aveva sfruttato bene le caratteristiche tenendolo in campo per 77 minuti.

Una soluzione in meno per il tecnico portoghese che , finora, aveva utilizzato l’americano in difese posizioni. Come terzino, come mediano, come esterno offensivo. Insomma, Musah per l’ex allenatore di Porto e Nates è un vero e proprio jolly che anche questa sera avrebbe potuto fare comodo seppur non dal primo minuto.