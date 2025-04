Si avvicina il derby di Coppa Italia, Brocchi: “Il danno per il Milan sarebbe forte”

Christian Brocchi, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, concentrandosi sul derby di Coppa Italia di questa sera: “È una gara dal sapore particolare. Soprattutto quelle che valgono per lo scudetto. Io ho avuto la fortuna di giocare gli euro derby, nelle semifinali di Champions 2002-03, e vi assicuro che quelli sono stati incredibili”.

I prossimi in Coppa Italia come se li aspetta?

“Parliamo del primo, perché il ritorno è in programma tra tre settimane. Per il Milan, visto il momento, è una partita fondamentale, perché è staccato dal quarto posto e ha un solo obiettivo. Per l’Inter è uno dei quattro fronti sui quali compete, se si considera anche il Mondiale per club. I nerazzurri potrebbero dimenticare l’eventuale eliminazione in campionato o in Champions, mentre il danno per i rossoneri sarebbe forte”.

L’Inter è favorita?

“L’Inter è sempre favorita perché ha una squadra ben organizzata e con tante certezze perché può contare su uno zoccolo duro come quello che in passato avevamo noi al Milan e la Juventus dei nove scudetti consecutivi”.