Sinner, nuovi guai: l’annuncio sconvolge l’ATP

Le parole del coach tornano alla ribalta: “Presto nella parte alta della classifica. Ecco cosa ci ha detto Jannik”

Nuovi guai per Sinner, ma è un modo alquanto esagerato – facciamo subito mea culpa – per evidenziare il fatto che c’è un nuovo che avanza che nel prossimo futuro potrebbe far traballare la leadership mondiale del tennista altoatesino. E più in generale, sconvolgere determinati equilibri che si sono creati oggi nel tennis. Parliamo quindi in prospettiva, sia chiaro, perché il presente è ancora suo. Anzi, nonostante la squalifica non perderà il primo posto nel ranking ATP.

Ma chi è questo nuovo che avanza? Chi segue il tennis lo sa bene. Due nomi in assoluto sopra tutti: Joao Fonseca e Jakub Mensik, quest’ultimo fresco trionfatore a Miami battendo in finale l’idolo e l’infinito Djokovic. Il demone ceco gli ha negato il 100esimo titolo.

🚨🇺🇸🎾🏆 ALERTE INFO | Jakub Mensik, 19 ans, BAT son IDOLE Novak Djokovic en FINALE et remporte son tout premier MASTERS 1000 à Miami, décrochant le premier TITRE de sa CARRIÈRE. ❌ Pas de 100e titre pour Djokovic. pic.twitter.com/DWV1rsMMjQ — Cerfia (@CerfiaFR) March 31, 2025

Mensik strepitoso, la previsione azzeccata del coach di Sinner: “Lui e Joao Fonseca presto nella parte alta della classifica”

“Lo troveremo presto nella parte alta della classifica”, predisse a ‘Sky Sport’ ben nove mesi fa il coach di Sinner, Simone Vagnozzi. Ricordiamo che Mensik è balzato dalla 54esima alla 24esima posizione del ranking mondiale, e la sensazione è che l’escalation sia destinata a proseguire.

Sempre nove mesi fa, Vagnozzi aveva predetto un futuro luminoso anche per il prodigio brasiliano: “In poco tempo anche lui lo vedremo in alto…”. Motivo per cui “Non ci sarà solo Alcaraz come rivale per il futuro del tennis”. E per il futuro di Sinner.

Vagnozzi su Fonseca: “Impressionati dalla velocità di palla. Ecco cosa ci disse Sinner”

La previsione su Fonseca aveva basi ancor più solide, considerato che il classe 2006 si era allenato con Sinner nel 2003: “Tutti siamo rimasti impressionati dalla velocità di palla”, aveva raccontato sempre Vagnozzi a proposito degli allenamenti del brasiliano insieme al numero uno al mondo.

🇧🇷JOÃO FONSECA é finalista do ATP de Buenos Aires! 18 anos de idade. Sem palavras. Incrível. Como nada visto antes. 2-1 em 🇷🇸LASLO DJERE 🇧🇷JOÃO SE TORNARÁ O TENISTA #1 DO BRASIL A PARTIR DE SEGUNDA. pic.twitter.com/e5ID6ubDoY — Info Tênis Brasil 🎾 (@InfoTenisBR) February 15, 2025

Scherzando ma non troppo, Vagnozzi svelò poi un retroscena su Sinner in merito proprio ai suoi allenamenti con Fonseca, ora numero 59: “Jannik ci disse che come sparring partner preferiva un altro tennista. Motivo? Perché Joao tirava troppo forte (ride, ndr)…“.