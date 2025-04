Tragedia nella notte: addio al grande presidente

A ricordarlo è stato Andrea Duodo, attuale Presidente della Federazione Italiana Rugby: “Una figura straordinaria, un maestro per tutti noi e uno dei più grandi dirigenti nella storia dello sport italiano. Ha cambiato per sempre il modello del rugby nel nostro Paese, offrendo e applicando una visione all’avanguardia”.



“Gli saremo per sempre riconoscenti e debitori – spiega Duodo – per il contributo impareggiabile che ha dato alla Federazione, guidandola con un amore e una passione senza pari nel Terzo Millennio e in territori che nessuno prima di lui aveva esplorato. Alla famiglia Dondi vanno le più sentite condoglianze del Presidente federale, del Consiglio e di tutti i dipendenti della Fir”