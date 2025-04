Bayern Monaco, rivoluzione dietro la scrivania: in lizza un ex attaccante della Fiorentina! Il retroscena

Bayern, Muller ai saluti?

Dopo 17 anni Thomas Muller e il Bayern Monaco si saluteranno a fine stagione dopo 17 anni insieme. Ne sono convinti infatti i colleghi di Kicker che danno il rinnovo a dir poco in salita. Stuzzicato sul caso, il ds dei bavaresi, Max Eberl, ha recentemente provato a gettare acqua sul fuoco: “La trattativa è in corso così come per altri. Per ora non c’è alcun annuncio da fare”.