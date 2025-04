Gravina, la nomina del Congresso Ordinario UEFA è preziosa: i dettagli

Gabriele Gravina è stato nominato primo vice presidente della UEFA. Oggi a Belgrado, in occasione del 49° Congresso Ordinario UEFA, il presidente della FIGC è stato confermato nel Comitato Esecutivo per il prossimo quadriennio ricevendo 48 preferenze e risultando il secondo membro più votato insieme al tedesco Hans-Joachim Watzke e dopo l’olandese Frank Paauw (49 preferenze). Subito dopo, durante il Comitato Esecutivo che ha fatto seguito ai lavori congressuali, Gravina è stato nominato primo vice presidente della UEFA.

“Sono felice e orgoglioso – il commento del presidente federale – questa elezione è un riconoscimento straordinario all’importante contributo offerto dal calcio italiano allo sviluppo dello sport che più amiamo. Negli ultimi quattro anni, la nostra credibilità a livello europeo è cresciuta progressivamente grazie alle scelte compiute e alle politiche coraggiose ed innovative che stiamo portando avanti, implementando regole per un calcio sempre più affascinante e in equilibrio dal punto di vista economico-finanziario. Il futuro comune del calcio europeo si scrive giorno dopo giorno e noi continueremo a supportare questo processo evolutivo. A livello personale, questa elezione rappresenta una soddisfazione incredibile perché è figlia sicuramente della buona politica attuata, ma anche dell’ottimo livello di relazioni e rapporti creati a livello internazionale, che hanno contribuito in maniera determinante a questo incredibile risultato. Ringrazio il presidente Ceferin per la sua visione e per la sua amicizia nonché tutti i delegati delle altre Federazioni, che hanno riconosciuto alla FIGC e alla mia persona questa grande responsabilità”.

“Gabriele Gravina – ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Ceferin in conferenza stampa – è un grande dirigente calcistico e una grande persona. Conto molto su di lui, è un uomo che ama il calcio e che ha dedicato la sua vita al calcio”.

COMITATO ESECUTIVO UEFA (mandato quadriennale)

Gabriele Gravina, Italia (rieletto)

Lise Klaveness, Norvegia

Marijan Kustić, Croazia

Ari Lahti, Finlandia

Armen Melikbekyan, Armenia

Frank Paauw, Paesi Bassi

Aivar Pohlak, Estonia

Hans-Joachim Watzke, Germania (rieletto)

COMITATO ESECUTIVO UEFA (mandato biennale)

Rafael Louzán, Spagna

Moshe Zuares, Israele

Claudius Schäfer è stato nominato come rappresentante delle Leghe Europee nel Comitato Esecutivo UEFA per un mandato quadriennale.

CONSIGLIO FIFA (mandato quadriennale)

Răzvan Burleanu, Romania (rieletto)

Georgios Koumas, Cipro (rieletto)

Bernd Neuendorf, Germania (rieletto)

Dejan Savićević, Montenegro (rieletto)

Pascale Van Damme, Belgio

Fonte: FIGC.