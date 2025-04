Schumacher, l’addio più triste: fan inconsolabili

Uno dei cimeli più leggendari di Michael Schumacher verrà presto messo in vendita: fissata la data dell’asta.

I collezionisti sono pronti a buttarsi a capofitto sull’asta che vedrà un pezzo unico che ha segnato una pagina di storia della Formula 1. Si tratta di un cimelio di grande valore legato all’icona del Motorsport Michael Schumacher. RM Sotheby’s ha annunciato la vendita di una delle auto più emblematiche del mondo Formula 1: la Ferrari F2001. La vettura sarà messa in esposizione nel paddock durante il Gran Premio di Monaco prima di essere venduta.

L’iconica monoposto di Schumi è in vendita: svelato a chi andrà il ricavato

Pochi minuti prima delle qualifiche del GP di Monaco, la leggendaria Ferrari F2001 guidata da Michael Schumacher sarà messa all’asta a Monte Carlo. Il ricavato verrà devoluto alla Keep Fighting Foundation, organizzazione benefica legata a Michael. Si tratta di una vettura iconica, tra le Rosse più preziose e ricercate. Un pezzo unico che ha permesso a Schumi di incidere il proprio nome nella storia della Formula 1, diventando un mito dei motori.

L’asta si terrà a Monaco per un motivo ben preciso. Il 27 maggio del 2001, il pilota della tedesco conquistò una storico successo con la sua Ferrari F2001, trionfando nel prestigioso GP di Monaco. Quella vittoria contribuì alla straordinaria stagione del campione tedesco, che a fine anno si aggiudicò sia il titolo piloti che quello Costruttori con la Ferrari. La F2001, infatti, è l’unica monoposto con cui Michael ha vinto il GP di Monaco e il Campionato del Mondo di F1 nella stessa stagione.

Dunque, la storica Ferrari farà ritorno a Monte Carlo per essere messa all’asta proprio nel luogo in cui ha brillato con Michael Schumacher alla guida. Il via alle offerte avverrà per le ore 15:15 del 24 maggio, anticipando le Qualifiche del GP di Monaco. La leggendaria monoposto verrà messa in bella vista nel Paddock Club della Formula 1. Si tratta della prima vettura targata F1 che sarà messa all’asta durante il GP di Monaco, segnando una nuova pagina di storia per il Circus.

In merito all’evento si è esposto Augustin Sabatié-Garat, Direttore Vendite – Emea, RM Sotheby’s: “La vittoria sulle strade di Montecarlo da sola renderebbe questa Ferrari estremamente significativa, ma farlo nella stessa stagione in cui ha tagliato il traguardo per conquistare sia il Campionato del Mondo Piloti che quello Costruttori, in quella che fu la prima doppietta nella storia della Ferrari, la porta a un livello completamente diverso. Siamo entusiasti di riportare il telaio 211 nel luogo della sua storica vittoria e poterlo mettere all’asta durante il weekend del GP di Monaco è un immenso privilegio”.