Serie A, Inter e Napoli al Dall’Ara e tanti scontri per la Champions: le prossime tre giornate di fuoco!

Ultime giornate di un campionato che ha ancora tanto da dire: dalla lotta scudetto alla battaglia per entrare in Europa, fino alla lotta retrocessione. Tanti verdetti ancora da raggiungere con ogni punto che, da ora in poi, peserà il doppio. Le prossime tre giornate potrebbero dire già tanto su quelle che saranno le posizioni finali.

La 31esima giornata: spiccano Bologna-Napoli e Roma-Juventus!

La giornata che sta per cominciare potrebbe essere già indicativa: il Napoli, a tre distanze dall’Inter, si gioca tanto al Dall’Ara contro un Bologna in pienissima corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Scontro diretto per la Champions anche all’Olimpico: spicca Roma-Juventus.

31ª GIORNATA

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli

La 32esima giornata: derby della capitale e Atalanta-Bologna!

Anche la 32esima giornata potrebbe essere uno spartiacque importante: il derby della Capitale tra Lazio e Roma potrebbe dire tantissimo sulle ambizioni europee delle due squadre. Scontro diretto per la massima competizione europea anche a Bergamo, dove l’Atalanta ospiterà il Bologna. Diverse squadre racchiuse in pochissimi punti per giocarsi fino alla fine la qualificazione.

32ª GIORNATA

11/04/2025 Venerdì 20.45 Udinese-Milan

12/04/2025 Sabato 15.00 Venezia-Monza

12/04/2025 Sabato 18.00 Inter-Cagliari

12/04/2025 Sabato 20.45 Juventus-Lecce

13/04/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Bologna

13/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Parma

13/04/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Genoa

13/04/2025 Domenica 18.00 Como-Torino

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Roma

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Empoli

La 33esima giornata: Inter al Dall’Ara, l’Atalanta a San Siro contro il Milan!

Nella 33esima giornata sarà l’Inter a rischiare di più in zona scudetto: la formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata a Bologna contro la formazione di Vincenzo Italiano. Il Napoli, che farà visita al Monza, spera in un passo falso da parte dei nerazzurri. Per la Champions, trasferta insidiosa per l’Atalanta a San Siro contro il Milan.

33ª GIORNATA

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza-Napoli

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma-Hellas Verona

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Venezia

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna-Inter

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan-Atalanta

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino-Udinese

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari-Fiorentina

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa-Lazio

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma-Juventus