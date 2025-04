Un big nel mirino del Real Madrid? Amorim chiaro: “Non succederà. Non andrà via!”

Negli ultimi giorni si è parlato di un avvicinamento del Real Madrid per Bruno Fernandes, con una importante richiesta da circa 100 milioni di euro da parte del Manchester United, stando a quanto riferito in esclusiva dal Daily Express. Peccato che per Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils, questa possibilità non esista minimamente. Al momento, infatti, il centrocampista e capitano portoghese ha un contratto valido fino al 2027 dopo aver firmato il rinnovo lo scorso agosto e si è appunto parlato della possibilità di un trasferimento in Spagna.

Amorim chiarissimo: “No, non succederà!”

“No, non succederà”, ha dichiarato Amorim, rispondendo alle voci durante la conferenza stampa prima della partita di Premier League contro il Nottingham Forest. “Non se ne andrà perché glielo ho già detto”.

“Voglio Bruno qui perché magari nei momenti più difficili della nostra stagione lui…”, ha detto Amorim, prima di interrompersi e cambiare la risposta per dare un tono più positivo. “Vogliamo vincere di nuovo la Premier League, quindi vogliamo che i migliori giocatori rimangano con noi. Ha 30 anni, ma è ancora così giovane perché gioca 55 partite ogni stagione e tra assist e gol è sempre lì con almeno 30 presenze. Siamo in controllo della situazione”.

“E’ un tifoso del Manchester United”

“Sento che lui è davvero felice qui perché capisce cosa vogliamo fare. È anche un tifoso del Manchester United, quindi lo sente davvero. A volte la frustrazione che vedete, che tutti vedono e che forse qualcuno dice non essere una cosa positiva in un capitano, è un segno che lui lo vuole così tanto. Questo è il tipo di giocatore che vogliamo“.

Parole forti dunque dell’ex allenatore dello Sporting Lisbona, che in questa sua prima annata in Inghilterra sta affrontando varie difficoltà, con un ciclo che stenta a decollare. Amorim ha però la fiducia del club inglese, ha le idee chiare è una di questa lo è ancora di più: Bruno Fernandes non si tocca.