Giallo Berrettini, lo hanno visto tutti: tifosi increduli

L’immagine che chiarisce tutto sul grande match del romano contro il numero 2 al mondo Zverev. Che favore all’amico Sinner

Se il martello è in giornata, non ce n’è (quasi) per nessuno. Vero Zverev? È il tedesco numero 2 al mondo l’ultima vittima di un Berrettini forte, determinato. Resiliente. Ma è anche con la qualità del suo tennis e con intelligenza che è riuscito a uscire vincitore dalla sfida valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo.

Zverev è caduto sulla terra rossa del Country Club al terzo set, dimostrando ancora una volta – non lo diciamo per sminuire il successo del romano – di essere lontano dall’atleta a gennaio scorso giunto in finale all’Australian Open.

Può darsi che l’amburghese non si sia psicologicamente ancora ripreso dal ko di Melbourne contro Sinner, al quale Berrettini ha senza dubbio fatto un favorone. Battendo Zverev, infatti, gli ha dato la certezza assoluta sul ritorno in campo, a maggio al Foro Italico per gli Internazionali Bnl, da numero uno assoluto del ranking ATP.

“Ho dovuto fare un lavoro incredibile dal punto di vista mentale per girarla a mio favore, perché non mi sentivo comodo all’inizio, anche per merito di Zverev – ha detto Berrettini a caldo, come riporta ‘Repubblica.it’ – È stata una partita pazzesca. Ho cominciato a credere un po’ di più nel mio gioco, a mio avviso i primi game del secondo set sono stati fondamentali: lì è cambiata.

Sono molto fiero di come ho gestito l’incontro nel finale, con grande coraggio. Qual è stato il mio piano di gioco? Lo stesso di sempre, ma questa volta all’inizio non ho usato il servizio e il dritto come volevo. Mi sono dovuto adattare”.

Berrettini manda ko Zverev: ‘galeotto’ quel foglietto…

Nel momento clou del match, cioè all’ottavo game del terzo set, ha giocato un ruolo determinante un foglietto che aveva in tasca Berrettini e che forse conteneva degli appunti sull’incontro e sul suo avversario.

Quando è scivolato nel corso del lungo scambio, con Zverev sul punto di andare sul 4-4, quel foglietto simile a uno scontrino è caduto sul clay obbligando l’arbitro a fermare il gioco. Il punto è da ripetere. Qualche istante dopo Berrettini ha servito di potenza e realizzato il 5-3. Zverev gli ha tenuto comunque testa, andando sul cinque pari, per poi crollare definitivamente 7-5.

L’arma segreta il martello romano ce l’aveva in tasca e non lo sapeva, quella scivolata alla fine gli ha dato un grande aiuto al di là del fatto che la vittoria se l’è conquistata e meritata per la grande prestazione. Una prestazione alla Berrettini dei tempi migliori, magari tornati per davvero…