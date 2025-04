Lazio, Baroni: “I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli”

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt.

Cosa è mancato oggi?

“Loro sono una squadra fresca, brillante. All’Olimpico, al ritorno, alcuni valori di riequilibreranno e crediamo di poter inseguire la qualificazione”.

Cosa cambierà nella gara di ritorno?

“Dovremo essere più alti sugli uomini di riferimento. Metteremo in campo una pressione più sull’uomo”.

Come si può reagire?

“Ora dobbiamo ritrovare energie, prepareremo bene questa gara. Ci saremo con tutta la nostra forza”.

Ha un messaggio per coinvolgere la tifoseria in vista delle prossime gare cruciali?

“I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli: siamo arrivati tutti insieme, abbiamo un derby fondamentale e poi la gara di ritorno. Li affronteremo al meglio”.