Lazio, trasferta amara in Norvegia: il Bodo/Glimt vince con merito 2-0

La Lazio esce sconfitta dalla trasferta norvegese contro il Bodo/Glimt: vincono i gialloneri 2-0 grazie alla doppietta di Saltnes. Prova opaca per la truppa di Baroni, che non è riuscita ad arginare il gioco tecnicamente effervescente del Bodo, che ha collezionato una miriade di occasioni anche nel primo tempo, mancando nella capitalizzazione offensiva. Il passivo, per i biancocelesti, sarebbe potuto anche essere più pesante.

E tra sette giorni servirà un’altra Lazio per recuperare il risultato e volare in semifinale.

Il primo tempo

Subito lotta dinamica e intensa in mezzo al campo e la prima occasione è per i norvegesi: l’errore nel palleggiod i Zaccagni viene raccolto da Berg, che serve Hauge, bravo a saltare Guendouzi prima di concludere verso Mandas: parata in calcio d’angolo. La costruzione del possesso del Bodo è verticale: al 32′ Hauge entra in area e serve Blomberg, che non trova l’impatto giusto con la sfera.

Sei minuti più tardi il primo squillo della truppa di Baroni: Marusic colpisce con la testa, Haikin è attento a deviare la sfera. Sul finir di primo tempo sono ancora i gialloneri a rendersi particolarmente pericolosi: Berg trova il pertugio per la stoccata, che termina però alta sopra la traversa.

Il secondo tempo

Pronti via e il Bodo/Glimt passa in vantaggio al termine di un’azione corale: Blomberg serve Saltnes nello stretto: stoccata decisa che non lascia scampo a Mandas. All’ora di gioco è l’ex Milan Hauge ad attivarsi tra le linee: percussione e ricezione, dunque tiro secco che termina alto. Baroni cerca di scuotere i suoi e inserisce Castellanos al posto di Pedro.

La Lazio va in apnea continua. Lievi focchi di neve cadono sul campo ed esaltano il Bodo che al minuto 70 raddoppia con una giocata d’alto rango: Hauge supera Vecino in dribbling e serve Saltnes con un cucchiaio perfetto: pallonetto pregiato su Mandas, Romagnoli tenta di salvare in extremis la traiettoria, che finisce dentro, facendo impazzire il pubblico norvegese.

I padroni di casa non alzano il piede dall’acceleratore: al minuto 83 Saltnes va vicinissimo alla tripletta, ma il suo tiro a botta sicura viene neutralizzato da Mandas. Lazio vicina al gol del 2-1 con Tchachoua a un paio di minuti dal 90esimo. Anche in pieno recupero i biancocelesti hanno tremato: pennellata su calcio da fermo verso Bjortuft, che impatta con una volèe sporca, è provvidenziale l’intervento di Mandas.