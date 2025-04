Curva Inter, c’è una svolta nelle indagini sull’omicidio Boiocchi

Il caso si intreccia con il maxi blitz di settembre 2024 sulle curve di San Siro.Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader della Curva Nord dell’Inter. L’ex capo ultrà era stato freddato il 29 ottobre 2022 davanti alla sua casa milanese a colpi d’arma da fuoco da due sicari in moto. La Squadra Mobile di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone. Le persone fermate sono ritenute mandanti ed esecutori materiali del delitto, come già annunciato dal PM milanese Marcello Viola. Uno degli arrestati, peraltro, è stato bloccato sul territorio della Bulgaria.

Indagini e aggravante mafiosa

L’indagine, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra della Direzione Distrettuale Antimafia e firmata dalla gip Daniela Cardamone, contesta agli indagati l’omicidio con l’aggravante della modalità mafiosa. Le investigazioni, condotte dalla Squadra Mobile e dalla Sisco di Milano, si sono avvalse di approfondite attività tecniche e dei riscontri alle dichiarazioni di Andrea Beretta, collaboratore di giustizia ed ex capo ultrà. Beretta, già in carcere dal 4 settembre 2024 per l’omicidio di Antonio Bellocco, esponente della ‘ndrangheta e membro del direttivo della Curva Nord, ha fornito dettagli cruciali.

Legami con la ‘ndrangheta e blitz a San Siro

Il caso si intreccia con il maxi blitz di settembre 2024 sulle curve di San Siro. L’inchiesta che, invece, aveva svelato i legami tra ultras interisti e contesti di ‘ndrangheta, con business illeciti e l’accusa di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso. Tra i coinvolti, oltre a Beretta, figuravano anche Bellocco e Marco Ferdico, anche lui detenuto. E, figlio di Gianfranco, a sua volta in carcere.

Conferenza stampa in Procura

“Data la gravità e la rilevanza pubblica dei fatti”, la Procura ha indetto una conferenza stampa per le 17 di oggi. L’incontro con la stampa servirà ad illustrare i dettagli dell’operazione. L’omicidio Vittorio Boiocchi, figura di spicco del tifo nerazzurro, continua a scuotere la Milano calcistica. Ed evidenzia le ombre di un mondo in cui sport e criminalità si intrecciano in maniera inquietante e pericolosa.