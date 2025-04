Marc Marquez primo in Qatar per la quarta tappa del Motomondiale: lo spagnolo del team Ducati Factory nella prima sessione di libere del venerdì stacca tutti con il tempo di 1:52.288. Al secondo posto la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e l’altra Desmosedici factory di Francesco Bagnaia. Il leader della classifica Alex Marquez, in quarta posizione.