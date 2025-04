CONI Lombardia, Marco Riva rieletto presidente all’unanimità

Lo sport lombardo sceglie la continuità. Marco Riva è stato infatti confermato alla presidenza del Comitato Regionale del CONI Lombardia per il quadriennio olimpico 2025/2028. Per il 41enne Lecchese, che inizia così il suo secondo mandato alla guida dello sport lombardo, la conferma è arrivata all’unanimità. Nel corso dell’Assemblea elettiva tenutasi presso il Palazzo delle Federazioni di Via Piranesi con presente il 100% degli aventi diritti al voto, infatti, Riva ha replicato l’exploit del 2021 ottenendo, anche in questo caso il consenso unanime da parte di tutti gli organismi sportivi e di tutte le 50 Federazioni sportive lombarde insieme alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione, alle Associazioni Benemerite agli atleti e ai tecnici.

Marco Riva al CONI Lombardia: un segno di continuità

Questa scelta è un chiaro segnale di unità e fiducia che l’intero sport lombardo ha confermato a quello che si conferma come il più giovane Presidente regionale d’Italia. Una scelta a cui si è arrivati grazie all’intenso lavoro svolto da Marco Riva nel corso del suo primo mandato che non lo ha solo portato a essere il principale punto di riferimento del mondo sportivo del territorio, ma lo ha fatto emergere come interlocutore prezioso e apprezzato delle principali Istituzioni non sportive della nostra Regione. Nel corso del suo primo mandato, Riva ha affrontato sfide significative come la pandemia, la crisi energetica e l’avvio della riforma dello sport, riuscendo al contempo a rafforzare la presenza e l’autorevolezza del CONI Lombardia. Attraverso progetti di rete con istituzioni pubbliche e private, iniziative dedicate alla formazione, e un costante supporto al territorio, ha contribuito in maniera concreta alla crescita del sistema sportivo regionale.

Riva: “Emozionato dalla fiducia, ora avanti con più impegno e orgoglio”

Parole di impegno, parole di concretezza, quelle del Presidente Riva al momento della rielezione: Essere rieletto con il 100% dei votanti rappresentati e il 100% dei voti assegnati è un’emozione straordinaria e una responsabilità ancora più grande. Ringrazio di cuore tutto gli organismi sportivi lombardi che hanno riposto in me questa totale fiducia. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: è il riconoscimento di un lavoro di squadra fatto con passione, competenza tutti insieme mantenendo una visione comune, e al tempo stesso è uno stimolo a fare ancora meglio, con ancora più determinazione. L’impegno sarà quello di continuare a rappresentare lo sport lombardo con orgoglio, impegno e spirito di servizio, mettendo sempre al centro le persone, i territori e i valori che rendono lo sport un motore straordinario di crescita e comunità. Grazie di cuore. Avanti insieme, con entusiasmo, cuore e concretezza!”.

CONI Lombardia, ecco la giunta per il nuovo quadriennio olimpico

Nel suo intervento programmatico post-elezione, Riva ha ribadito l’importanza di puntare sulla formazione e sull’accrescimento delle competenze, sottolineando come lo sport sia non solo pratica fisica ma anche motore di inclusione, cultura, educazione e sviluppo economico. Ha inoltre indicato due priorità strategiche per il prossimo quadriennio: l’impiantistica sportiva, da rendere sempre più accessibile e sostenibile, e la capacità del sistema sportivo di affrontare e governare i cambiamenti legati all’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale.Nel corso dell’Assemblea sono stati votati anche i rappresentanti della Giunta 2025/2028 che sarà così composta:

PRESIDENTE: Marco Riva

FSN: Carola Mangiarotti, Enrico Ragnolini, Giuseppe Giovanetti

DSA: Marco Zerbini

EPS: Marco Contardi

ATLETI: Elena Buffa di Perrero

TECNICI: Ennio Marchesi