Juventus, Tudor: “Bella gara, finale da migliorare”

Igor Tudor, tecnico della Juventus, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-1 sul Lecce: “Abbiamo finito male, dopo la palla persa da Thuram è venuto fuori un po’ di nervosismo però abbiamo fatto una bella gara per 70/80 minuti. Va bene così, siamo contenti e andiamo avanti“.

Come giudica le prestazioni di Koopmeiners e Vlahovic: “A Koop gli serviva un gol, vedo una gamba diversa e anche la testa. Dusan ha fatto una gara di sacrificio, gli è mancato il gol: di solito lo mette dentro ma oggi purtroppo è andata così“.

Sulla condizione della Juve

Ha trovato una Juventus un po’ spenta sul piano fisico: “Dal punto di vista psicologico era un brutto momento, su quello fisico dipende dalle richiese di un allenatore. Per il calcio che piace a me con ritmo ci vuole una preparazione fisica particolare poi a calcio si può vincere in tanti modi, ognuno può scegliere il suo“.

Perché Cambiaso a destra e Weah a sinistra: “Perché Weah preferisce sempre giocare a sinistra, Cambiaso è a suo agio a destra e quindi ho rispettato questa cosa“.

Sul gioco

Il secondo è un gol tipico del calcio di Motta: “Non mi piacciono fare paragoni con nessuno, soprattutto con allenatori che sono stati qua non penso sia gentile: è stato un bellissimo gol, questo sì. Abbiamo fatto degli allenamenti per sviluppare il gioco sulle fasce, aiutando i giocatori a trovarsi meglio.”

Si può sognare già per il prossimo campionato: “Rispondo sempre uguale, sono felice e alleno la Juventus preparando l’allenamento di domattina“.