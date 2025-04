Pochi minuti al derby della Capitale: ecco le scelte di Baroni e Ranieri!

Lazio e Roma si sfidano in un derby che vale molto più del semplice prestigio cittadino: in palio ci sono tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League. I biancocelesti devono lasciarsi alle spalle il passo falso contro il Bodo Glimt e tornare a concentrarsi su un campionato che li vede in piena lotta per un posto tra le prime quattro. Stessa ambizione per i giallorossi, galvanizzati dal pareggio con la Juventus che ha allungato l’impressionante striscia positiva sotto la guida di Ranieri.

Le scelte di Lazio e Roma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.

La situazione

Tutto pronto per il derby della Capitale tra Lazio e Roma, una sfida ad alta tensione che può ribaltare gli equilibri in zona Champions. I biancocelesti, fermi a quota 55, devono respingere l’assalto della squadra di Ranieri, distante solo due lunghezze e pronta al sorpasso in caso di vittoria. Un successo permetterebbe ai giallorossi anche di staccare la Fiorentina, bloccata sul pari dal Parma. Baroni dovrà rinunciare a Tavares, mentre Ranieri potrà contare sull’intero gruppo a disposizione, fatta eccezione per Dybala e Saud. Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Roma.

Vedi gli scontri prima dell’inizio della gara.