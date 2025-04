Frattura della mano e un mese di stop: tennis sconvolto

Preoccupazione in vista dei prossimi tornei per il tennista che ha subito la frattura della mano: stop di un mese fondamentale

Montecarlo è arrivato alla conclusione, ma il tennis non conosce soste e subito è pronto un altro torneo. Archiviato il Masters1000 del Principato, ci si trasferisce in Germania per l’ATP 500 di Monaco di Baviera che vedrà al via anche Zverev, numero 2 al mondo, e testa di serie del torneo.

Un torneo che vedrà ai nastri di partenza anche il francese Humbert, nonostante il problema fisico che ormai da giorni sta condizionando le sue prestazioni e che potrebbe costringerlo a fermarsi ancora a lungo. In particolare, il transalpino – reduce dall’eliminazione al primo turno a Montecarlo – dovrebbe restare fermo per un mese dopo l’incidente domestico che gli ha procurato la frattura della mano.

Tutto è nato in hotel prima che iniziasse il torneo a Nimes: una banale scivolata in camera che però ha avuto conseguenze importanti sulla mano dell’atleta. Stando a quanto dichiarato, infatti, Humber ha riportato la rottura del quinto metacarpo e sta giocando sul dolore.

Humbert confessa: frattura della mano, deve fermarsi

Humbert non ha alcuna intenzione di fermarsi a lungo e per questo sta continuando a giocare sul dolore, rischiando anche di complicare ulteriormente la sua situazione. Come spiegato dallo stesso tennista, il dolore è forte e dovrà portare il tutore ancora per qualche settimana.

Il problema è rappresentato dal fatto che continuando a giocare, la situazione potrebbe aggravarsi, ma questo non sembra preoccupare il francese: “Il medico mi ha detto che, se non mi fermo, i tempi di guarigione potrebbero allungarsi. L’idea di stare senza far nulla – ha ammesso l’atleta – mi fa impazzire. Così giocherà a Monaco, anche se non l’ho mai fatto perché la terra è molto lenta“.

Una decisione che potrebbe però avere conseguenze sul futuro della stagione di Humbert che rischia, a questo punto, di doversi fermare obbligatoriamente e per un tempo anche più lungo del mese prospettato inizialmente. Il suo nome figura anche nella entry list degli Internazionali di Roma, ma il francese potrebbe non esserci nel Masters 1000 italiano se le sue condizioni non miglioreranno.

Un rischio quello che Humbert ha deciso di correre: continuare a giocare contro il parere dei medici che gli hanno consigliato qualche settimana di riposo. Il richiamo del campo però finora ha avuto la meglio: vedremo se questo inciderà in maniera negativa sul resto della stagione del francese.