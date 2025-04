Hamilton, accuse alla Ferrari: scoppia la bufera

Per Lewis Hamilton e la Ferrari il rapporto sembra risentire dei problemi della vettura: l’accusa criptica solleva un polverone

Montezemolo ha parlato di sensazione di tristezza e di una Ferrari senz’anima. È questa l’idea che si è della scuderia di Maranello dopo le prime tre gare del 2025 e con il Bahrein che non sembra far presagire nulla di nuovo.

Il Cavallino Rampante ha disperso in poco meno di un mese tutto il carico di entusiasmo portato dall’arrivo di Lewis Hamilton e dal mondiale costruttori sfiorato lo scorso anno con una rimonta importante nella seconda metà di stagione. Una rimonta che faceva sperare in un inizio di Mondiale all’insegna della rossa o, almeno, con una Ferrari che potesse giocarsela con la McLaren.

La pista, al momento, ha detto tutt’altro ed ecco sorgere numerosi interrogativi su quel che sarà e su una stagione che potrebbe essere da ‘buttare’. Una situazione che non fa piacere ovviamente ai piloti, alla ricerca ancora dell’elemento giusto per non far disperdere totalmente la loro speranza di una ripresa della monoposto. Leclerc e Hamilton non vogliono ‘bocciare’ già ora la SF-25 anche se quanto visto finora non lascia ben sperare. In particolare il pilota britannico dopo la gara in Giappone ha parlato di un qualcosa che ha rappresentato un problema per le sue prestazioni. Una frase che ha agitato le acque e sollevato un polverone.

Ferrari, Hamilton e il problema misterioso: “Non è accettabile”

A commentare le parole di Hamilton sul potenziale problema che pesa sulla sua Ferrari è l’ex pilota tedesco di Formula 1 Christian Danner che, a Avd Motorsport Magazin, non manca di criticare in maniera anche dura il sette volte campione del mondo.

Una critica rivolta soprattutto alle sue dichiarazioni: “Si nota che Hamilton è in sicuro e scontroso, si lamenta. Potrebbe esserci qualcosa dietro le sue dichiarazioni“. Per Danner la scuderia deve fare qualcosa: “La Ferrari mi aspetto che reagisca – ha affermato –. Vasseur non può accettare che Hamilton dica che un componente della macchina danneggia le sue prestazioni. Non penso che sia molto intelligente lanciare accuse così criptiche contro la squadra“.

Duro attacco dunque ad Hamilton ed un invito alla Ferrari a reagire. Giornate dure a Maranello tra le voci su una possibile crisi con Leclerc, smentite dal monegasco, le accuse ad Hamilton e le prestazioni che non convincono. Serve una svolta immediata anche per riportare un clima più sereno.