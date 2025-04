Il Como batte il Torino: salvezza vicina!

Il Como torna a sorridere al Sinigaglia e mette un altro tassello fondamentale nella corsa salvezza. Con una prestazione concreta e organizzata, i lariani superano il Torino per 1-0 grazie alla rete di Tasos Douvikas, arrivata nel primo tempo. Una vittoria che permette alla squadra di Cesc Fabregas di salire a 36 punti in classifica, staccando di 12 lunghezze l’Empoli terzultimo, in attesa del match dei toscani contro il Napoli. La salvezza non è ancora matematica, ma ora sembra davvero vicina.

Douvikas decisivo, Como più cinico del Torino

La gara si sblocca al 38’ del primo tempo grazie a un perfetto contropiede orchestrato da Ikoné e rifinito da Vojvoda, il cui cross preciso viene trasformato di testa da Douvikas. È il gol che vale tre punti e che premia un Como capace di interpretare bene la partita, soffrendo quando necessario e sfruttando le occasioni migliori. La squadra di Vanoli, invece, crea ma non concretizza: Milinkovic Savic salva su Moreno nel finale del primo tempo, ma è l’unico vero squillo granata prima dell’intervallo.

Finale polemico: gol annullato e Como salvo a metà

Il secondo tempo vede il Como controllare il match senza rischiare troppo, mentre il Torino aumenta la pressione nella speranza del pari. Nel recupero, il colpo di scena: Ivan Ilic segna sugli sviluppi di un corner. Il gol viene annullato per un doppio tocco di Biraghi scivolato sul pallone mentre batteva l’angolo. Un po’ come accaduto a Julian Alvarez in Champions ai rigori contro il Real Madrid. Una beffa per il Torino, che recrimina per l’episodio. Da segnalare anche l’infortunio di Sergi Roberto. Lo spagnolo è stato costretto a uscire nella ripresa. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. Rischia però l’ennesimo stop di una stagione travagliata dal punto vista fisico.