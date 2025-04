Lazio, Baroni: “Un pari che ci lascia rimpianti”

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha commentato così in conferenza stampa il pareggio per 1-1 contro la Roma nel Derby: “Ci dispiace, la squadra ha fatto molto per meritare la vittoria. Svilar ha fatto parate importanti, abbiamo avuto tante occasioni e la Roma ha calciato due volte in porta. Siamo rammaricati, ma la squadra ha centrato una prestazione importante e ho fatto i complimenti ai ragazzi perché gli avevo chiesto di dare tutto. La squadra ha vissuto la partita e questo mi fa piacere“.

Sulla sfida al Bodo

Si aspetta qualcosa di più dai suoi attaccanti in vista di giovedì: “Stiamo bene, oggi Taty ha fatto una buona partita. Deve trovare condizione, Dia è entrato molto bene, Pedro sta bene. Dobbiamo ancora alzare il livello di qualche giovane ma sono fiducioso. Non voglio fare appelli, ma con l’aiuto del nostro pubblico che oggi è stato spettacolare tutti insieme potremo recuperare questa gara“.

La partita di giovedì sarà la più importante della carriera di Marco Baroni: “È una partita importante per la Lazio, si potrà vedere una partita diversa rispetto a quella vista a Bodo. C’erano condizioni difficili con nevischio e terreno scivoloso, non cerco alibi, ma anche la loro prestazione fisica è stata pazzesca. È una squadra alla seconda partita di campionato, oggi non giocano perché la federazione norvegese li ha fatti riposare, ma questo non ci interessa. Servirà testa, tutti insieme con i tifosi e siamo convinti di poterla recuperare“.

Sulle difficoltà dell’attacco

Come pensa di gestire le difficoltà dell’attacco in queste settimane: “Come faccio a dire che giocare tante partite non sia dispendioso? È chiaro che sia problematico, ma noi vogliamo giocarle e vogliamo andare avanti. Dobbiamo recuperare la parte mentale, è più un aspetto mentale. Non credo ci sia un problema attaccanti, per noi Taty è un giocatore fondamentale, così come Vecino. Abbiamo avuto tanti giocatori che si sono fermati nel momento più importante, ma la squadra non si è mai fermata. Stiamo facendo crescere giovani che ci daranno una grande mano, il nostro progetto era questo, il nostro percorso è questo e sappiamo di dover lavorare forte. Vogliamo raggiungere un obiettivo importante giovedì, noi crediamo fortemente“.