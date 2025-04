Pomeriggio avaro di emozioni e gol in Serie A. Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Bologna per 2-0, al Franchi di Firenze e al Bentegodi di Genova, le due sfide delle ore 15 sono finite 0-0. Né Fiorentina-Parma, né Hellas Verona-Genoa sono riuscite a segnare in questi secondi 90 minuti della domenica di Serie A.

Fiorentina-Parma 0-0

Termina a reti inviolate la sfida tra Fiorentina e Parma. I viola raggiungono la Roma in classifica, in attesa che i giallorossi disputino il derby. La formazione di Chivu mantiene un margine di 4 punti sulla zona retrocessione in attesa di Napoli-Empoli. Bernabè sfiora il gol di testa su cross di Valeri, ma De Gea vola e devia in angolo; subito dopo, Keita ci prova di destro, ma ancora una volta il portiere della Fiorentina è attento e blocca. I toscani non riescono mai a concludere nel primo tempo. Nella ripresa, grande chance per Kean che, solo davanti a Suzuki, manda a lato. Poco dopo è Dodo a costringere il portiere avversario a un intervento su un diagonale insidioso. Richardson trova la rete, ma l’azione è viziata da un netto fuorigioco e il gol viene annullato. Ancora Kean, ben liberatosi, calcia alto con il collo del piede.

Verona-Genoa 0-0

Al Bentegodi la partita si conclude con uno 0-0 che racconta di una sfida priva di reti, ma non completamente priva di spunti. La prima frazione di gioco scorre via senza particolari emozioni, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a costruire. Nella ripresa, invece, Verona e Genoa alzano leggermente il ritmo. Entrambe ci provano ad affacciarsi con maggiore convinzione nell’area avversaria senza tanto esito. I gialloblù riescono in alcune occasioni a mettere alla prova Leali, che si fa trovare sempre pronto, ma senza che i tentativi scaligeri si trasformino in reali minacce. Alla fine, il match si spegne senza sussulti, lasciando le due formazioni a dividersi la posta.