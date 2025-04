Sinner raggiunto da Alcaraz: sorpresa nella classifica

Determinante il successo contro Fils nei quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Ecco il dato che incorona lo spagnolo

Sinner raggiunto da Alcaraz dopo che lo spagnolo ha fatto fuori il n.15 Fils al Masters 1000 di Montecarlo strappando il pass per le semifinali. Osservato speciale dell’amico Dybala, lo spagnolo ha vinto in rimonta (4-6 7-5 e 6-3) dopo quasi due ore e mezza, confermandosi ancora una volta come re assoluto della terra rossa.

Con questo risultato Alcaraz ha raggiunto, o meglio dire eguagliato il suo grande rivale Jannik Sinner in una speciale classifica. Non quella del ranking mondiale, dove invece l’altoatesino resta indiscutibilmente al primo posto. E ci resterà fino al suo ritorno in campo post squalifica, che avverrà precisamente agli Internazionali BNL di Roma.

Shining bright in Monaco 💫 Paulo Dybala 🤝 Carlos Alcaraz ⚽️ 🎾 🔥 @rolexmontecarlomasters | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/p0ti93d3IW — ATP Tour (@atptour) April 11, 2025

Praticamente senza scendere in campo, a causa come sappiamo della squalifica di tre mesi patteggiata con la WADA per porre fine al caso Clostebol, l’azzurro è riuscito a non perdere lo scettro di migliore al mondo conquistato lo scorso 10 giugno 2024, tre giorni dopo l’uscita in semifinale al Roland Garros.

Alcaraz fa 10 ed eguaglia Sinner

Sinner contro chi perse in semifinale al Roland Garros? Be’, proprio contro Alcaraz. Il quale adesso, come l’altoatesino, è diventato uno dei cinque tennisti nati dal 2000 in poi a centrare in diverse occasioni la qualificazione al penultimo atto di un torneo Atp 1000. 10 volte in tutto sia per il numero uno al mondo che per il classe 2003 di Murcia, 6 per Holger Rune, 3 per Felix Auger-Aliassime e 2 per Sebastian Korda.

Nonostante una prima parte di 2025 al di sotto delle attese, Alcaraz rimane uno dei migliori tennisti del pianeta. Non ce ne voglia Zverev, ma il vero grande rivale di Sinner, in attesa di capire come si evolverà la carriera di Mensik e Joao Fonseca, rispettivamente 23esimo e 59esimo nel ranking ATP.

Carlos Alcaraz causally reminding everyone that he has superpowers 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/wqlsgSMXXb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 10, 2025

A tal proposito, Alcaraz è ancora adesso è il più giovane ad avere raggiunto il primo posto nella storia del ranking stesso. È accaduto il 12 settembre del 2022, con Alcaraz che aveva soli 19 anni e 4 mesi. Il giocatore spagnolo ha battuto il record che deteneva Lleyton Hewitt (20 anni e 8 mesi) e che durava dal 2001.