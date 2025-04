Jacobs, la notizia spiazza: non ci sono più dubbi

C’è la data ufficiale: il 22 aprile. Confermata la presenza del velocista azzurro, medaglia d’Oro nei 100m ai Giochi Olimpici del 2020

L’annuncio in anteprima su Marcel Jacobs, infortunatosi al retto femorale della gamba sinistra durante una sessione di allenamento negli Stati Uniti. Il velocista azzurro si stava preparando per la nuova stagione, nello specifico per la 4×100 e i ritorno ai 200m, sette anni dopo l’ultima volta. Poi l’ennesimo stop, che lo ha costretto a modificare il proprio calendario.

Jacobs salterà le tappe di Diamond League in Cina, previste a Xiamen e Shanghai rispettivamente il 26 aprile e 3 maggio, così come i World Athletics Relays di Guangzhou del 10 maggio, fondamentali per la qualificazione della 4×100 ai Mondiali.

L’obiettivo del campione olimpico restano i Mondiali di Tokyo, di scena il prossimo settembre, nel frattempo ha cominciato il lavoro di recupero per provare ad accorciare i tempi di rientro. Molto probabile, se non quasi certa la sua partecipazione al Golden Gala di Roma del 6 giugno.

Prima che su una pista di atletica, Jacobs lo rivedremo probabilmente in tv. Il giornalista Davide Maggio ha infatti svelato che il classe ’93 sarà uno degli ospiti della nota trasmissione ‘Belve’, condotta da Francesca Fagnani e in onda in prima serata su ‘Rai Due’. Marcell Jacobs ha accettato di far parte del nuovo ciclo di interviste, scomode ma senza esagerare, che inizierà martedì 22 aprile.

Jacobs ospite di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani

Non è escluso che la Fagnani possa fargli qualche domanda anche sul caso spionaggio che lo vede protagonista, o meglio dire vittima. Sintetizzando all’estremo, prima dei trionfi a Tokyo 2020 il fratello di Filippo Tortu avrebbe pagato una società, vale a dire Equalize di proprietà di Enrico Pazzali, per scoprire con metodi illeciti se Jacobs si dopasse.

L’italo-americano sarà uno dei tanti ospiti illustri della nuova edizione di ‘Belve’. Oltre a lui hanno accettato di essere intervistati Raz Degan, Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta, Milly D’Abbraccio, Benedetta Rossi, Paola Iezzi, Michele Morrone e Guè.

Una delle novità di quest’anno sarà la presenza fissa di Serena Brancale, cantante pugliese tra le rivelazioni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La sua ‘Anema e Core’ è diventata un vero e proprio tormentone radiofonico, social e televisivo, vedi la presenza sia al programma Rai ‘Affari Tuoi’ condotto da Stefano De Martino.