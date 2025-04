Sinner-Alcaraz, ora è ufficiale: stravolta la classifica

Per Jannik Sinner, Carlos Alcaraz è tornato ad essere il rivale più diretto: lo spagnolo ha effettuato il sorpasso in classifica

Eccoli, uno davanti all’altro. Non ancora in campo, ma ora nel ranking Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono tornati ad essere i due contendenti principali del tennis mondiale.

Lo si sapeva, lo si poteva prevedere, anche se dopo i tre mesi di sospensione dell’italiano si immaginava potesse succedere al contrario: Alcaraz davanti e Sinner ad inseguire. Invece, Jannik è ancora numero 1 al mondo e lo resterà almeno fino a Roma. Questo anche a causa della crisi in cui è incappato lo spagnolo, anche a causa dell’assenza del rivale: troppa pressione e addio al piacere di divertirsi in campo.

Così sono arrivate sconfitte in serie, fino a Montecarlo quando Alcaraz ha capito che doveva tornare a pensare soltanto al campo e a divertirsi giocando, lasciando da parte il pensiero di poter riprendersi il primo posto nel ranking. Un cambio di prospettiva che ha portato al successo nel Principato, con Musetti battuto in finale anche a causa di un problema fisico. Un trionfo che spezza il periodo nero di Alcaraz, ma che significa anche sorpasso ai danni di Sinner.

Sinner, sorpasso Alcaraz nella Race: la nuova classifica

Ha messo la freccia Alcaraz e lo ha fatto nella Race, la classifica che prende in considerazione soltanto i punti conquistati nell’anno e che decide quali tennisti potranno essere presenti alle Finals che anche quest’anno si terranno in Italia.

Lo spagnolo è primo con 2410 punti, seguito da Sinner (fermo a quota 2000), mentre Alexander Zverev è terzo con 1650 punti. Nella top eight ci sono anche Draper (1640), Djokovic (1520), de Minaur (1485), Mensik (1130) e Davidovich Fokina (1210). Una classifica che potrebbe vedere Sinner perdere ulteriore terreno visto che salterà anche i prossimi appuntamenti (da Monaco a Barcellona e Madrid) e potrebbe dunque scendere ancora.

Dove non scende è nel ranking: nonostante Alcaraz abbia recuperato qualche punto (1400 considerando quelli guadagnati dallo spagnolo a Montecarlo e quelli persi dall’italiano), Sinner resta primo con distacco importante (oltre duemila punto). Al secondo posto proprio il vincitore di Montecarlo che ha superato Zverev al secondo posto.

In questo caso, Sinner è certo di conservare il primo posto fino a Roma, ma di certo potrebbe ritrovarsi un Alcaraz nuovamente in grande spolvero e pronto a sfidarlo questa volta direttamente sul campo e, restando così il ranking, soltanto in un’eventuale finale.