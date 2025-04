Addio all’ex Nazionale: l’Italia piange il suo campione

L’ex nazionale è morto improvvisamente all’età di 41 anni: il dolore dei tifosi e dei club dove ha militato in carriera

Il dolore è difficile da sopportare. Lo sport italiano perde un campione, un personaggio che era riuscito a farsi apprezzare per le sue doti in campo, ma soprattutto per quelle umane.

Ex Nazionale, aveva anche partecipato ad un mondiale: la morte è arrivata improvvisa, all’età di 41 anni, lasciando nel dolore la famiglia e gli amici che lo hanno conosciuto. Thomas Commisso è venuto a mancare nei giorni scorsi: a comunicare la morte uno dei club nel quale ha militato, il Bolzano. Nessun dettaglio sul decesso, mentre la famiglia si è chiusa nel più stretto riserbo.

Commisso è stato atleta in due sport differenti: prima portiere dell’hockey su ghiaccio, quindi – come spesso succede – il passaggio a quello inline con immutato successo. Anzi nel secondo caso ha vestito anche la maglia della Nazionale ed ha partecipato ad un Mondiale.

Addio a Thomas Commisso: morto a soli 41 anni

Difficile trattenere la lacrime per chi lo ha conosciuto e lo ha apprezzato. Nato a Bolzano nel 1983, proprio con la società cittadina ha mosso i primi passi della sua carriera.

Ne ha difeso i colori dal 2002 al 2007, vincendo anche una coppa Italia e una supercoppa. La sua carriera lo ha poi portato anche al Settequerce, Caldaro, Val Pusteria, Ev Bozen, Pergine, Merano e Fiemme. Nell’inline, invece, ha indossato le maglie di Asiago, Versilia, Arezzo e Milazzo. Proprio nell’inline ha raggiunto anche la Nazionale con la partecipazione al Mondiale.

Grande dolore da parte dei club che lo hanno avuto in squadra: “Quest’oggi ci è giunta una di quelle notizie che mai vorresti ricevere. Affranti da questa tragica notizia ci stringiamo vicini alla sua famiglia a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze” il post dedicato a Commisso da parte dei tifosi del Bolzano. Condoglianze anche da parte dell’HCB Alto Adige Alperia: “Thomas, dopo le giovanili in maglia biancorossa, aveva esordito in prima squadra, con cui ha giocato un totale di 30 partite tra il 2002 e il 2013. Da backup dei Foxes ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Tutta la società si stringe alla famiglia in un sincero abbraccio in questo momento di grande dolore“.

Condoglianze anche da parte degli Asiago Vipers: “Atleti, dirigenti e tifosi degli Asiago Vipers, si uniscono al dolore della famiglia Commisso per la prematura scomparsa di Thomas, nostro istrionico portiere nelle avventure europee di Anglet 2007 e nella vittoriosa edizione della Coppa Italia stagione 2007/2008. Che la terra ti sia lieve Thomas…” Un dolore grande per un atleta che era riuscito a farsi apprezzare dentro e fuori dal campo.