Atalanta, ecco ‘Food for Sport’: l’importanza dell’alimentazione

Atalanta e settore giovanile, un binomio da sempre vincente. Nella mattinata di martedì 15 aprile il Gewiss Stadium ha aperto le proprie porte per l’evento “Food For Sport”, la tavola rotonda organizzata da Atalanta BC in concerto con il Settore Giovanile nerazzurro ed alcuni sponsor del food e dedicata alla centralità della corretta alimentazione e all’educazione alimentare nella formazione dei giovani atleti, con un focus in particolare sull’impatto delle giuste pratiche alimentari sulle prestazioni sportive e sul benessere generale.

FOOD FOR SPORT: GIOVANI E ALIMENTAZIONE

In occasione del saluto iniziale, il Direttore Generale Corporate dell’Atalanta Andrea Fabris ha evidenziando come: “In parallelo alla dimensione sportiva, l’aspetto alimentare è una parte fondamentale nell’educare al meglio i nostri giovani e grazie a tutto il nostro staff riusciamo ad assolvere un compito educativo fondamentale. Considerato quanto il settore giovanile rappresenti un vero e proprio caposaldo del Club e, per esteso, della famiglia Percassi, alla quale vanno i miei ringraziamenti per supportare queste iniziative, riuscire a dare un taglio specialistico a questo genere di attività rappresenta un passo ulteriore nel percorso formativo portato avanti dal nostro viviaio. Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che ci supportano in questo percorso, incominciando dai partner qui presenti: Dole, Orobica Pesca e Zanetti, di cui desidero mettere in risalto l’apporto fondamentale nel portare avanti tutti i nostri progetti”.

“Food for Sport” è stato evento molto sentito che ha visto anche la partecipazione di alcune società affiliate della città, per la precisione Olimpia, Oratorio San Paolo, Villaggio degli Sposi, Malpensata, Oratorio Boccaleone, Ares Redona e Oratorio san Tomaso. Sono poi intervenute delle vere e proprie “autorità in materia” quali sono Silvia Marras, nutrizionista del settore giovanile atalantino, e Gianpaolo Bellini, vice responsabile dell’Attività agonistica nonchè prodotto del vivaio e recordman assoluto di presenze con la maglia nerazzurra, oltre che alcuni dei già citati sponsor Dole, Orobica Pesca e Zanetti.

Dopo il saluto del Direttore Generale Corporate Fabris la parola è passata a una bandiera dell’Atalanta, Gianpaolo Bellini. Nel suo intervento, il One club man atalantino ha voluto attingere al suo vissuto personale per enfatizzare quanto “La mission del nostro Settore Giovanile è da sempre stata quella di ‘formare prima gli uomini, poi i calciatori’. Un compito che è possibile attraverso un approccio che riguardi tutte le componenti dello stile di vita di un atleta. Fornire quindi un’educazione che vada oltre le componenti calcistiche è da sempre uno dei pilastri fondanti del processo didattico del club. Un percorso che mi ha permesso di crescere a livello non solo calcistico ma soprattutto personale. Considerata la quantità di informazioni in materia di nutrizione con cui i nostri ragazzi entrano in contatto, oggi più che mai abbiamo la responsabilità non solo di dare il buon esempio, ma soprattutto di affiancarli ogni giorno veicolando i messaggi corretti”.

Silvia Marras ha quindi ufficialmente dato il ‘la’ all’incontro. “Lavorare in un vivaio -ha esordito la nutrizionista dell’Academy nerazzurra- permette di interfacciarsi con un gruppo di lavoro estremamente eterogeneo, in grado di spaziare dall’Under 7 alla Primavera. Una componente questa che si lega indissolubilmente con il valore che il nostro operato ha all’interno di un percorso che dura sostanzialmente tutta la vita e che, idealmente, si instaura fin dallo svezzamento. Investire sull’alimentazione è una strategia, ovviamente vincente, sul lungo periodo e quindi, considerato il ruolo centrale della nutrizione, la cui funzione è assolutamente complementare a quella dell’allenamento, è dunque fondamentale intervenire per creare abitudini alimentari solide collaborando con le famiglie e gli allenatori, punti di riferimento degli atleti nel loro percorso di crescita. A tal proposito, anche al fine di contrastare l’information overload a cui sono soggetti i ragazzi, abbiamo organizzato una serie di giornate di formazioni e corsi dedicati ai genitori. L’intenzione è quello di farlo anche con le nostre affiliate”. ATALANTA E GIOVANI: UN PERCORSO VINCENTE