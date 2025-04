Fiorentina, Pongracic: “Possiamo fare bene in entrambe le competizioni. Fagioli? L’ho visto tranquillo”

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro il Celje.

Le parole di Pongracic

Come arrivate a questa sfida?

“Dovremo essere svegli dal primo minuto, concentrati, abbiamo vinto la partita ma di solo un gol e loro non avranno nulla da perdere. Abbiamo preparato bene la partita”.

La Fiorentina sceglierà fra campionato e Conference?

“Abbiamo l’occasione di fare grandi cose in entrambe le competizioni, saranno tutte finali da qui alla fine. Dobbiamo fare i punti se vogliamo raggiungere gli obiettivi”.

Come si trova con la difesa a tre?

“Stiamo facendo bene in difesa da quando giochiamo a tre dietro ed è merito di tutta la squadra perché stanno facendo tutti un grande lavoro, anche i giocatori offensivi che pressano. Non lasciamo tanto agli avversari anche come azioni, poi dietro abbiamo un portiere che ci aiuta. Siamo soddisfatti”.

Che gruppo è la Fiorentina?

“C’è molto entusiasmo, poi i risultati aiutano. La squadra ha giocatori di qualità e voglia, ma anche di mentalità. Poi siamo giovani, ci troviamo bene”.

Si sente al 100%?

“Mi sto avvicinando al 100%, ma posso crescere ancora. Ci sono partite in cui ho fatto bene, ma la continuità nel mio ruolo è importante e forse mancano ancora alcune partite per raggiungerla. Secondo me posso dare di più”.

Come ha visto Fagioli in questo delicato periodo?

“Non ci ho parlato, ma sa che siamo una squadra e che possiamo dargli consigli. Non sono molto informato, l’ho visto tranquillo e se vuole gli daremo sempre una mano”.