Inter, le voci dei protagonisti. Thuram, Sommer e Pavard in corso: “Partita da grande squadra”

Dopo il pareggio dell’Inter contro il Bayern Monaco, 2-2, decisiva per la conquista della semifinale di Champions League hanno parlato tutti i protagonisti. Tra questi hanno parlato tre grandi protagonisti come Thuram, Sommer e soprattutto Pavard, che ha segnato il gol del 2-1 da ex della sfida.

Pavard: “Non ci poniamo limiti”

Che gol hai segnato.

“Non è stato semplice. Sono felice per aver segnato il mio primo gol in Champions League, ma lo sono ancora di più per il risultato ottenuto dalla squadra, che ha conquistato un traguardo importante come la semifinale. In campo abbiamo dovuto faticare molto, sapevamo che la difesa sarebbe stata una delle chiavi della partita. Abbiamo svolto il nostro compito nel migliore dei modi e, quando un difensore riesce anche a segnare, è ancora più bello“.

Fino a dove può spingersi questa Inter?

“Non vogliamo darci limiti: arrivati a questo punto, vogliamo continuare a sognare. Siamo un gruppo solido, affiancato da uno staff che lavora con qualità da due anni. Ora ci aspetta il campionato, con il Napoli che è in corsa con noi per lo Scudetto, e una gara complicata contro il Bologna: dobbiamo portare a casa i tre punti anche lì”.

Sommer: “Vogliamo vincere tutto: è il nostro obiettivo”

Qual è il primo pensiero che ti viene in mente adesso?

“Mi sento davvero esausto ma allo stesso tempo molto contento. Abbiamo disputato un’ottima gara contro un avversario di altissimo livello. Nel secondo tempo ci siamo compattati bene in difesa, e questo mi rende davvero soddisfatto“.

Ti aspettavi tutta questa sofferenza, soprattutto negli ultimi dieci minuti?

“È sempre così, anche quando giochi a Monaco. Conosco bene il Bayern e so quanto sia difficile reggere la loro pressione. Siamo riusciti a fare un buon lavoro. Forse eravamo troppo schiacciati, ma abbiamo difeso tutti insieme: è così che si vincono partite del genere“.

Una vittoria da grande squadra, che consacra l’Inter tra le migliori d’Europa: questa squadra può davvero puntare a vincere tutto?

“È il nostro obiettivo, certo. Ma oggi abbiamo avuto la conferma che per restare al vertice serve dare il massimo in ogni momento. Per ora ci godiamo questa vittoria, arrivata contro una delle favorite per la Champions”.

Riuscirai a dormire stanotte?

“Sarò molto stanco, ma anche estremamente felice, soprattutto per i compagni e per i tifosi. L’energia che si è respirata stasera allo stadio è stata qualcosa di incredibile”.

Thuram: “Prestazione da squadra di alto livello”

Le emozioni di Thuram.

“Sono davvero felicissimo, abbiamo disputato una prestazione da vera squadra di alto livello. Non era affatto semplice, ma siamo riusciti a portarla a casa”.

Lautaro ha mostrato grande cuore in campo.

“Ha giocato da vero leader, come fa sempre. Alla fine eravamo tutti stremati“.

Ha parlato della grinta che avete messo in campo, usando proprio questa parola.

“Grinta argentina, la famosa garra”.