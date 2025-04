Inter, Calhanoglu: “Indossare questa maglia è speciale, qui ho sempre dato il massimo”

Hakan Calhanoglu è il protagonista del Matchday Programme dell’Inter, in occasione della sfida contro il Bayern Monaco: “La passione per il calcio arriva da mio padre. Lui mi ha allenato fino ai 12-13 anni. Fino a 7 anni facevo il portiere e calciavo sempre nell’altra porta e poi lui ha deciso di mettermi in campo: il mio amore per questo sport è nato con lui”.

Le parole di Calhanoglu al Matchday Programme dell’Inter

Ci parli un po’ dell’Inter.

“È un grande club, ho sempre avuto compagni molto forti e ogni anno in cui sono stato qui abbiamo lottato per grandi obiettivi. Indossare questa maglia è speciale e le emozioni che mi danno i tifosi sono incredibili, ho sempre dato il massimo grazie a loro, al mister, al suo staff e alla squadra”.

Chi avrebbe sfidato volentieri tra le Legend dell’Inter?

“Sneijder per il suo ruolo, la sua capacità di tiro e la sua visione di gioco. E poi Ronaldo il Fenomeno, un giocatore incredibile”.

È molto legato al numero 20.

“Un numero speciale, come il ventesimo scudetto: un traguardo bellissimo per il club e un trofeo speciale per me”.

Che bilancio fa delle ultime partite della Turchia?

“Abbiamo giocato un buon Europeo, abbiamo una squadra giovane e con uno spirito molto bello. Abbiamo dato il massimo per arrivare ai quarti di finale e reso contenta la nostra gente”.

Quanto è importante la famiglia per lei?

“Loro sono la mia vita, i miei bimbi mi regalano sempre qualcosa di speciale. Nei momenti difficili e in quelli belli, loro e mia moglie sono sempre con me”.

