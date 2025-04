Inter in semifinale di Champions, Calhanoglu: “Che serata bellissima, dopo il 2-1 volevamo difendere”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto, dopo il 2-2 fra Inter e Bayern Monaco che è valso l’accesso alla semifinale di Champions League per i nerazzurri, il centrocampista Hakan Calhanoglu: “Serata bellissima con tanta sofferenza ma eravamo preparati. Sapevamo che il Bayern era una squadra forte. Dopo il gol abbiamo reagito bene ma dopo il 2-1 abbiamo pensato a difendere. Ci abbiamo creduto ma siamo contenti”

Poi ha dichiarato: “Barcellona? Io credo che in campo controlliamo bene i nostri tempi, giochiamo ogni tre giorni e non è facile. I nostri tifosi ci hanno aiutato tantissimo dopo l’1-1, ci dobbiamo sempre cedere perchè abbiamo qualità per fare male agli avversari. Scelta di lasciare il gioco al Bayern? Si è vero, abbiamo provato a non farli giocare ma io dovevo aiutare Acerbi sui movimenti di Muller”