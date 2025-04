Lazio, Castellanos: “Sto al 100%. Devo lavorare sempre per la squadra”

L’attaccante della Lazio Taty Castellanos in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani sera contro il Bodo-Glimt.

Le parole di Castellanos

Come stai dopo gli ultimi infortuni?

“Non sono abituato a questi infortuni ma fanno parte del calcio. Sono al 100% e dovremo farci trovare al massimo mentalmente”.

Come si vince la partita di domani?

“Sappiamo che sarà difficile, ma non sarà impossibile. Loro giocano bene, noi all’Olimpico siamo forti e giochiamo bene. Dovremo dare tutto in campo per ottenere un risultato positivo”.

Quanto conta la fiducia del mister? Cosa serve per ritrovare il gol?

“È importante sentire la fiducia del mister, poi essere l’attaccante della Lazio è una grande responsabilità. Devo sempre lavorare per la squadra poi il gol è importante per me, ma devo lavorare sempre per la squadra. Speriamo di ottenere un risultato positivo”.

Ti dispiace non essere al meglio in una partita così importante?

“Sto bene, sento di star bene perché sono tornato con i compagni da qualche settimana. Loro giocano bene, noi dobbiamo fare il nostro lavoro per ottenere un risultato positivo”.

Il segreto della Lazio è stata la coppia Taty-Dia. Come sta Boulaye? Ci hai parlato?

“È un calciatore importante per la squadra, è una responsabilità per tutti essere l’attaccante della Lazio e dobbiamo dare tutto in campo. È importante stare bene entrambi, insieme siamo più forti. Abbiamo giocato bene tante partite e con lui mi trovo benissimo in campo”.

Ti sei spiegato come mai segni più in Europa che in Serie A all’Olimpico?

“No, giocare fuori casa è difficile mentre in casa abbiamo la spinta dei tifosi. Domani la cosa più importante sarà dare tutto in campo”.