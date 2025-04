MotoGp, immagine impressionante: terrore tra i tifosi

La MotoGp lascia immagini impressionanti per tutti i tifosi: grande preoccupazione per quel che è successo in pista

Attimi di terrore, tutti i tifosi con il fiato sospeso e immagini del passato che tornano tragicamente alla mente.

Choc in MotoGP per quanto successo domenica in Qatar a Jorge Martin: il campione del mondo ha perso il controllo della sua Aprilia, dopo essere passato sopra un cordolo ed è caduto a terra, mentre da dietro sopraggiungeva a tutta velocità la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Inevitabile il contatto che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Lo spagnolo, appena tornato in pista dopo il doppio infortunio nella pre-stagione, è ancora ricoverato in ospedale. La diagnosi per lui è di quelle che fanno temere un lungo stop, anche se non è certo questo ora il pensiero principale: undici fratture e un pneumotorace che ha richiesto un drenaggio. Lo stesso Martin ha voluto rassicurare tutti postando alcune foto di lui nel letto di ospedale, mostrando i segni della terribile caduta.

Jorge Martin, ritorno lontano: le foto dall’ospedale

Martin ha ricevuto l’affetto e la solidarietà di tutta la MotoGP, ma intanto le sue immagini hanno spaventato tutto il mondo del motociclismo.

Lui a terra, colpito dalla moto di Di Giannantonio e poi l’attesa per notizie rassicuranti dall’ospedale. La diagnosi parla di un pneumotorace con minima soffusione pleurica, di 8 fratture degli archi costali posteriori e ulteriori 3 fratture costali a carico degli archi laterali. Martin resterà ancora qualche giorno in ospedale, almeno fin quando non sarà risolto il pneumotorace, mentre del ritorno in pista al momento non se ne parla.

Grande spavento per un pilota che in questo 2025 ha avuto davvero tanta sfortuna. Prima l’incidente durante i test ad inizio febbraio con quattro fratture tra mano destra e piede sinistro. La lenta ripresa e quando il peggio sembrava alle spalle, ecco il nuovo infortunio in allenamento: altre tre fratture alla mano sinistra ed una al calcagno della caviglia sinistra. La necessità di fermarsi, di saltare le prime tre gare del mondiale e finalmente il ritorno in Qatar.

Dove però il destino gli ha giocato un altro brutto scherzo. Ancora una caduta, ancora un brutto incidente, anche se Martin prova a guardare il lato positivo: “Grazie a Dio poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati“, la frase che ha scelto per accompagnare la sua foto dall’Hamad General Hospital di Doha.