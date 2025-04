Pazzesco Verstappen, la Red Bull si arrende: nuova squadra

La Red Bull sembra ormai rassegnata a perdere Max Verstappen a fine stagione: il campionissimo olandese ha già trovato un nuovo team.

Il ‘graffio’ di Suzuka sembrava aver ridato fiducia a Max Verstappen e alla Red Bull dopo un inizio non esaltante. Nelle prime due gare il campione del mondo in carica era giunto dietro la McLaren di Norris (secondo in Australia, quarto in Cina): in Giappone, invece, era stato proprio Verstappen a mettere tutti in fila, compreso il pilota britannico.

Tuttavia il Gran Premio del Bahrein ha fatto riemergere tanti dubbi sulla RB21. Il quattro volte iridato non è riuscito ad andare oltre il sesto posto, finendo dietro non solo alle McLaren di Norris e Piastri ma anche alla Mercedes di Russell e alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Un risultato certamente non positivo per la Red Bull, tenendo conto che Yuki Tsunoda ha terminato la sua gara in nona posizione.

La scuderia di Milton Keynes è attualmente terza in classifica costruttori e vede aumentare parecchio il suo ritardo nei confronti della McLaren (80 punti di differenza). In più Verstappen è scivolato al terzo posto nella classifica piloti a -5 da Piastri e -8 da Norris. I distacchi, in questo caso, sono minimi e c’è ancora tutto il tempo per recuperare: tuttavia in casa Red Bull si comincia a temere di poter perdere Verstappen se la RB21 non riuscirà a competere con la McLaren nelle prossime gare.

Verstappen-Red Bull, siamo al capolinea: va dai rivali

In un’intervista rilasciata a Sky Germany il consulente esterno della Red Bull, Helmut Marko, ha espresso tutta la sua preoccupazione per il rendimento fin qui mostrato dalla monoposto del team guidato al muretto da Christian Horner. Marko ha preferito non girarci intorno: per il manager 81enne servono dei miglioramenti già nei prossimi weekend per consentire a Verstappen di avere di nuovo tra le mani “una macchina con cui poter vincere i Gran Premi“.

Il pilota 27enne ha un contratto con la Red Bull fino al 2028 ma è stato lo stesso Marko di recente a rivelare che nel contratto del campione del mondo in carica è presente una clausola che gli permette di liberarsi dalla scuderia anglo-austriaca se le prestazioni della vettura non dovessero essere più all’altezza.

Per farla breve, senza una macchina in grado di competere per il titolo iridato l’addio di Verstappen a fine stagione diventerebbe molto più di una possibilità. Finora la RB21 è andata molto bene in qualifica ma ha avuto problemi in gara, viaggiando oltre due decimi al giro più lenta rispetto alle McLaren. Problemi che il Team Principal Christian Horner ritiene siano simili a quelli avuti nella seconda parte della scorsa stagione. Serve sicuramente un cambio di passo per non rischiare di perdere Max: la Mercedes è alla finestra, con Toto Wolff che non ha mai nascosto il desiderio di vedere un giorno Verstappen al volante di una ‘Freccia d’Argento’.