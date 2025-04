Serie A, sette tecnici per quattro traguardi: l’Europa vale il futuro

In Serie A, la volata finale per l’Europa si fa incandescente: sette squadre in lizza per quattro posti tra Champions, Europa League e Conference. Con Inter e Napoli già certe del loro piazzamento, e con il sogno del ranking Uefa ormai quasi sfumato, restano pochi slot e tanti pretendenti. Atalanta, Juventus, Bologna, Lazio, Fiorentina, Roma e Milan si giocano l’Europa e i suoi introiti della prossima stagione. Ma non sono solo i club a giocarsi qualcosa: il futuro di molti allenatori passa anche dai risultati di questo sprint finale. Tra conferme, addii annunciati e possibili sorprese, la panchina diventa il vero crocevia della stagione.

Gasperini, Italiano e Ranieri: destini diversi

La situazione più enigmatica è quella di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta ha ancora un anno di contratto, ma ha già dichiarato che non rinnoverà. Una Champions raggiunta potrebbe fargli cambiare idea, ma l’ipotesi di un addio immediato resta concreta, spingendo la società e soprattutto l’allenatore di Grugliasco a riflettere sul futuro progetto tecnico. Dall’altro lato, invece, c’è Vincenzo Italiano che sulla panchina del Bologna appare il più stabile: contratto fino al 2026 sì, ma i risultati sono convincenti e, a prescindere dai corteggiamenti in arrivo, la continuità in rossoblù non sembra in discussione. Diverso invece il discorso per Claudio Ranieri, che ha già fatto sapere di voler lasciare la panchina. Qualunque sarà il traguardo finale, per lui sarà comunque l’ultima impresa di una lunga carriera.

Tudor, Baroni, Palladino e Conceiçao: in bilico fino alla fine

Igor Tudor si gioca tutto alla Juventus: la qualificazione in Champions, ora possibile, sarebbe la chiave per una conferma quasi automatica. Baroni, nonostante un recente endorsement da parte di Lotito, è comunque sotto esame per i risultati altalenanti. Palladino e Sergio Conceiçao invece sembrano già tagliati fuori dalla corsa Champions. Ma se il futuro di Palladino sembra abbastanza sicuro alla guida della Viola, quello del portoghese in Serie A e alla guida del Diavolo sembra segnato.