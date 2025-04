Sinner, Alcaraz lo supera: bomba sul tennis mondiale

Il trionfo di Carlos Alcaraz a Monte Carlo è una mazzata per Jannik Sinner: lo spagnolo lo scavalca, ribaltone clamoroso nel tennis.

Mancano solo poche settimane al rientro in campo di Jannik Sinner. Il prossimo 4 maggio terminerà la squalifica di tre mesi inflitta al numero 1 al mondo dopo il patteggiamento con la WADA per il caso Clostebol: il campionissimo altoatesino sarà subito protagonista agli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

Sinner arriverà all’appuntamento di Roma ancora largamente in vetta alla classifica ATP. Durante il periodo di assenza forzata dai campi i suoi avversari – vale a dire Zverev e Alcaraz – non sono riusciti nemmeno a insidiare il suo primato. Il tennista tedesco non ha portato a casa nemmeno un torneo, inanellando una serie di risultati molto deludenti; lo spagnolo ha invece conquistato due titoli, Rotterdam e Monte Carlo, riuscendo però solo a strappare a Zverev la posizione numero 2 nel ranking.

Eppure c’è chi è ancora convinto che Carlos Alcaraz abbia qualcosa in più rispetto a Jannik Sinner. Il 21enne di Murcia ha appena trionfato nel Masters 1000 di Monte Carlo: si tratta del sesto Masters 1000 in carriera, anche se negli ultimi 13 mesi non era riuscito a vincerne nemmeno uno. Nel corso del torneo nel Principato lo spagnolo ha mostrato un’ottima forma, anche se nella finale contro Lorenzo Musetti ha potuto approfittare anche del problema alla gamba accusato dal tennista italiano.

Alcaraz scavalca Sinner: “Nessuno meglio di lui”

Adriano Panatta, nel corso dell’ormai consueta chiacchierata con Paolo Bertolucci nel corso del podcast ‘La Telefonata’, ha riservato molti elogi ad Alcaraz arrivando a paragonarlo a una leggenda del tennis mondiale come Roger Federer. Panatta è poi sceso maggiormente nel dettaglio, affermando chiaramente che “non c’è nessuno che sa giocare a tennis meglio di Alcaraz“.

“Lui fa delle cose che non si possono fare e che non esistono, un po’ come faceva Federer – ha aggiunto il vincitore del Roland Garros nel 1976 – Quando lui gioca a tennis lo fa veramente bene e fa delle cose che gli altri neanche pensano“. Chissà come prenderà queste parole Jannik Sinner, che non vede l’ora di tornare in campo per dimostrare a tutti di essere il migliore.

Alcaraz ha anche ricevuto i complimenti di Rafa Nadal, che si è congratulato pubblicamente con il connazionale per il successo a Monte Carlo. Il 21enne spagnolo, impegnato ora nell’ATP 500 di Barcellona, vuole arrivare nelle migliori condizioni possibili al Roland Garros: il suo obiettivo è bissare il successo dello scorso anno, quando si impose in finale contro Alexander Zverev conquistando per la prima volta il titolo a Parigi.