Strepitosa Inter: va sotto, rimonta, soffre e torna in semifinale di Champions!

L’Inter corona il sogno di tornare in semifinale di Champions League e lo fa al termine di una sfida stoica e storica, di grande sofferenza, ma anche carattere e reazione: 2-2 a San Siro contro il Bayern Monaco, che sommato all’1-2 dell’andata in Germania mandano la squadra di Simone Inzaghi al penultimo atto della manifestazione, dove c’è il Barcellona ad aspettarla.

Parte bene l’Inter con un bel contropiede, alla fine Mkhitaryan prova il destro al volo, che viene respinto. Uno-due di Olise con Kane, sinistro murato da Pavard. Al 5′ il Bayern calcia già in porta: palla a Kane, si gira e calcia, Sommer in tuffo la blocca. L’Inter risponde: Thuram crea, Dimarco conclude dal vertice dell’area sinistro, centralmente. Muller imbuca Olise, che è solo davanti a Sommer, Bastoni è provvidenziale ad immolarsi per mandare in corner.

L’Inter soffre un po’ il palleggio del Bayern, ma senza concedere grandi occasioni ai tedeschi. Al 29′ cross di Dimarco su calcio di punizione, Acerbi devia, Thuram arriva con un attimo di ritardo all’appuntamento. Bella trama nerazzurra al 34′: Lautaro ispiratissimo, Calhanoglu prova la gran botta, palla fuori di poco. Brivido per l’Inter al 37′: su un cross dalla linea di fondo di Kane, la porta è sguarnita, ma né Muller, né Sane riescono a calciare in porta per l’efficace opposizione dei difensori interisti.

Inter-Bayern Monaco, nerazzurri in semifinale di Champions League

Inizia la ripresa e si invola Thuram con una gran giocata, il francese però perde l’attimo per calciare e Kim recupera in tempo. Su un tiro-cross di Dimarco, Kane rischia quasi l’autogol, ma Urbig devia in corner una palla che comunque sembrava destinata sul fondo.

Al 58′ il Bayern Monaco passa in vantaggio. Tanto spazio lasciato a Kane, che all’altezza del secondo palo controlla e calcia in diagonale: destro all’angolino con Sommer battuto. L’Inter prova subito a reagire: Lautaro per Thuram che riesce a creare lo spazio per il destro, non troppo angolato però. Il Bayern affonda: Thomas Muller ha la palla del 2-0, ma spara alto.

Arriva il 58′ e Lautaro Martínez rimette le cose a posto: su un corner colpisce male di testa, la palla carambola sulla gamba di Kimmich, l’argentino colpisce lesto e batte Urbig. Darmian vicinissimo al raddoppio, il suo diagonale viene deviato incredibilmente da Dier quasi sulla linea.

Sul corner successivo ecco il raddoppio dell’Inter: Calhanoglu la mette sulla testa di Pavard, che anticipa Kim e insacca. Inter straripante: Darmian controlla dalla destra, si accentra e calcia di sinistro: palla centrale.

Paura al 75′: Olise è solo davanti a Sommer: destro deviato fuori da Carlos Augusto. Sul corner successivo Dier colpisce di testa, complice il vento la palla entra in rete in maniera rocambolesca ed il Bayern torna in partita. Sofferenza nel finale. Gnabry entra in area, Darmian devia in tempo per liberare l’area, sullo sviluppo dell’azione, disattenzione della difesa, Kane non ne approfitta e manda alto sull’uscita di Sommer.