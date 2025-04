“Tentato omicidio”: choc durante la gara, scatta la denuncia

Episodio senza precedenti durante la gara: scatta la denuncia, può essere considerato anche tentato omicidio

Episodio gravissimo quello che è accaduto durante la corsa. A rischio la salute degli atleti e la risposta delle autorità si preannuncia severissima.

Bufera nel ciclismo dopo quanto accaduto alla Parigi-Roubaix, una delle grandi classiche, vinta da Mathieu van der Poel sul fenomeno Pogacar. Proprio l’olandese è stato però vittima di un episodio che ha fatto discutere e che potrebbe avere conseguenze gravi, anche a livello penale, per l’autore del gesto. Tutto avviene quando van der Poel è in fuga, dopo la caduta di Pogagar. Niente sembra poterlo fermare, ma mentre percorre un tratto in pavé al Moulin-de-Vertain, viene colpito al viso da una borraccia lanciata da uno degli spettatori assiepati ai lati della strada.

Il ciclista riesce a restare in sella e continua la sua marcia verso la vittoria, ma nel post gara utilizza parole di fuoco contro il tifoso: “Spero che possa essere identificato chi ha lanciato quell’oggetto: credo sia giusto che venga denunciato e vada a processo. Lo considero tentato omicidio“.

Parole alle quali fa seguito il comunicato della sua squadra, l’Alpecin-Deceuninck che – nonostante l’uomo si sia consegnato alle autorità – spiega di voler procedere ancora con la denuncia e chiede una sanzione esemplare per quanto accaduto. “Siamo sollevati che Mathieu sia rimasto illeso e confermiamo che, come squadra, presenteremo una denuncia contro l’autore“.

Borraccia contro van der Poel: scatta la denuncia

Il team però non vuole limitarsi a consentire che l’uomo venga sanzionato in maniera pesante dalla giustizia ordinaria, ma ritiene opportuno che anche il ciclismo si muova per evitare episodi come questo che, purtroppo, stanno accadendo sempre più spesso.

“Troppo spesso ci accorgiamo che la cattiva condotta è il risultato di – o almeno va di pari passo con – un consumo eccessivo di alcol” si legge ancora nel comunicato. Il team spiega che “la sicurezza dei ciclisti non può essere sempre garantita” e questo “offusca il piacere e la reputazione dei veri appassionati di ciclismo e distoglie l’attenzione dalle conquiste sportive“. Una situazione dunque che deve esser risolta anche all’interno del ciclismo, con azioni condivise da tutti gli attori in campo.

Intanto andrà avanti la denuncia nei confronti dell’autore del gesto che poteva danneggiare in maniera seria van der Poel. Una denuncia che troverà l’appoggio anche dell’Uci che ha fatto sapere, con un altro comunicato, che ha dato mandato al suo team legale di studiare l’episodio e valutare ulteriori passaggi.