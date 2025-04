Tragedia in Cina: calciatore gabonese muore dopo una caduta dall’undicesimo piano di un palazzo

La Federazione Gabonese ha comunicato la morte di Aaron Boupendza, attaccante, in seguito alla caduta dall’undicesimo piano di casa sua in Cina, dove stava giocando per lo Zhejiang FC. “Ventotto anni, Boupendza ci lascerà con la memoria del grande attaccante che ha lasciato la sua impronta nella Coppa d’Africa in Camerun. Fegafoot e l’intera famiglia calcistica gabonese offre sincere condoglianze”.

Il presidente Brice Oligui Nguema ha preso parte al lutto. “È con immensa tristezza che ho saputo della tragica morte di Aaron Boupendza, un centravanti che ha portato onore al nostro calcio”.

Le ipotesi della morte

Gabon 24 afferma come le esatte circostanze della tragedia continuano a essere chiare e che c’è un’inchiesta che mira a “stabilire quali sono i fatti”. Secondo quanto riportato da Fanatik, sarebbero tre al momento le ipotesi al vaglio: suicidio, caduta accidentale e lite con il fratello, che si trovava nell’appartamento.