“Valentino lo meritava”: riecco Rossi in MotoGP

Il ‘Dottore’ in Qatar: cosa è successo e l’annuncio del pilota che potrebbe essere sostituito al termine di questo Mondiale

“Valentino Rossi lo meritava“. La dedica del pilota al ‘Dottore’ che il prossimo weekend è atteso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la 6 Ore di Imola. Previsti oltre 70mila spettatori per la seconda tappa del Mondiale WEC, al quale anche quest’anno – sempre al volante della BMW – partecipa il nove volte campione del mondo ritiratosi dalla MotoGP nel novembre del 2021.

Ma Rossi nel motomondiale e nella stessa MotoGP è rimasto comunque, seppur in vesti manageriali alla guida del team, il VR46 Racing, da lui fondato ormai oltre dieci anni fa. Dalla stagione in corso è quello satellite della scuderia regina, la Ducati, dopo quest’ultima si è separata da Pramac.

Il Mondiale 2025 è iniziato nel verso giusto, con Morbidelli e Di Giannantonio collocatisi in classifica subito dopo le Desmosedici di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, e il team Gresini rappresentato dal fratello di Marquez.

Morbidelli è il pilota della VR46 Racing che sta convincendo di più. Nell’ultimo GP, quello in Qatar, ha trovato il podio grazie alla penalità di 16″ inflitta al pilota KTM Vinales per non aver rispettato il valore minimo della pressione delle gomme imposto dalla Michelin.

Entrega especial para Franco #Morbidelli: Pecco #Bagnaia le hizo entrega del trofeo del tercer puesto luego de que Maverick #Viñales fuera sancionado. 🏆🤝 pic.twitter.com/txKHeyVk7l — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) April 14, 2025

Morbidelli strizza l’occhio a Valentino Rossi: “La sua presenza è stato fondamentale”

“Sono molto contento di questo podio – ha dichiarato Morbidelli – È un peccato per Vinales, che aveva fatto una gara incredibile, ma alla fine abbiamo conquistato il terzo posto e sono contento. Credo che questo sia il finale giusto di questo weekend, di una gara in cui mi sentivo molto forte e che avevo concluso in quarta posizione”.

“Sono riuscito a partire bene andando in testa – ha evidenziato Morbidelli, dando importanza alla presenza di Valentino Rossi in Qatar per l’ottimo weekend del team – Stiamo iniziando a diventare davvero costanti, nelle prime quattro gare abbiamo sempre finito in Top4 o Top5, per cui i nostri obiettivi li stiamo finora realizzando. La presenza di Valentino è stata fondamentale e sono contento, si meritava di vedere questo risultato“.

Pedro Acosta al posto di Morbidelli nel 2026?

Morbidelli è stato di fatto ‘scoperto’ da Rossi. Anni fa fu il primo pilota ad entrare nella sua Academy, rivelatasi fondamentale poi pure per la crescita e i successi di Pecco Bagnaia. Il contratto del 30enne romane scade però al termine della stagione. Sarà lui, eventualmente, a fare posto a Pedro Acosta?