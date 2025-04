Barcellona-Inter, il calendario della semifinale di Champions League

Superato il temibile Bayern Monaco con un complessivo 4-3, l’Inter si prepara ad affrontare un’altra grande del calcio europeo: il Barcellona. La doppia sfida di semifinale di Champions League riporta alla mente la leggendaria sfida del 2010, quando la squadra di José Mourinho sconfisse i blaugrana nella corsa verso lo storico Triplete.

Questa volta, però, il palcoscenico sarà diverso: l’andata si giocherà mercoledì 30 aprile alle ore 21 allo stadio di Montjuïc, casa provvisoria del Barça durante i lavori di ristrutturazione del Camp Nou. Il ritorno è fissato per martedì 6 maggio, sempre alle 21, in un San Siro che si preannuncia infuocato.

Due gare quelle contro il Barcellona che l’Inter si giocherà subito dopo una settimana pesantissima con il derby di ritorno in Coppa Italia e la 34^ giornata di Serie A contro la Roma.



All’orizzonte, la finalissima di Champions League, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera. L’Inter sogna in grande e, dopo aver eliminato i tedeschi, ha tutte le carte in regola per riscrivere un’altra pagina di storia.

Il calendario della semifinale

Barcellona-Inter: mercoledì 30 aprile, ore 21.

Inter-Barcellona: martedì 6 maggio, ore 21.

L’altra semifinale

Arsenal-Paris Saint Germain: martedì 29 aprile, ore 21.

Paris Saint Germain-Arsenal, mercoledì 7 maggio, ore 21.