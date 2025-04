Como, Fabregas: “Milan e Roma? Non mi hanno chiamato”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro il Lecce: “Andiamo a Lecce e dobbiamo dare continuità, e dobbiamo avere la mentalità di andare a fare risultato, continuando con le belle prove delle ultime settimane. Troveremo un Lecce cattivo e deciso. Non dobbiamo farci sorprendere, sarà una gara dura e difficile”.

Che partite ha visto ieri in Champions?

“Le ho viste tutte e due da casa, non sono andato a San Siro, ero troppo stanco. Che giocatore prenderei da loro? Nessuno, siamo a posto così”.

Cosa si aspetta nel finale di campionato?

“Mi aspetto una crescita importante, le prossime partite mi diranno chi è pronto per restare qui e chi no. Vogliamo alzare il livello, la mentalità deve essere questa, la crescita deve essere importate nelle ultime sei partite. È un momento importante per tutti, i giocatori mi devono fare vedere se sono pronti per il prossimo anno. Azon e Dele Alli? Si devono fare trovare pronti, non siamo qui a regalare nulla a nessuno”.

Come sta la squadra?

“Per Sergi Roberto la stagione è finita. Ha riportato una lesione al flessore. Stava recuperando, non è stata una buona stagione per lui. Ora si deve riposare e poi deve ripartire con la squadra a luglio. Per lui la stagione è conclusa. Non è stato un anno facile”.

È stato chiamato da qualcuno di Milan e Roma?

“No, non mi ha chiamato nessuno, io ripeto che sono solo focalizzato sul Como. Ma non mi è arrivata nessuna chiamata diretta, ve lo assicuro”.

Chi giocherà sabato?

“Douvikas sta facendo bene, giocherà anche sabato a Lecce”.

Come sta Nico Paz?

“Sta bene, si è allenato tutta la settimana. Non so se giocherà a Lecce, può essere che possa mandare in campo lo stesso centrocampo di settimana scorsa contro il Torino. Ma Nico è in ripresa sta bene. A parte Sergi Roberto e Dossena, gli altri ci sono tutti e partono con noi per Lecce. Kempf è in crescita, è migliorato nelle ultime settimane. È impossibile essere al massimo in tutta la stagione.

Come ha visto i giocatori?

“Sono molto contento di tutti, arriva sempre l’occasione e si devono fare trovare pronti. Tutti i ragazzi mi hanno soddisfatto, tutti si sono adattati alle esigenze molto velocemente. Tutti sono coinvolti nel progetto Como, questo è bello”.

Vive sempre al 100% la partita.

“Sì è vero, ho tanta tensione, a fine partita domenica ero carico di adrenalina. È stata una stagione dura per me, non abbiamo vinto per 9 partite e c’è stato tanto stress. Non ho avuto mai tempo per riposare, ho passione e non mi voglio fermare”.