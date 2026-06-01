Rimini Wellness 2026, le novità: dagli sport ibridi al lavoro di ESN

La rassegna per addetti ai lavori e appassionati di fitness conferma la sua importanza grazie anche alla presenza del brand

Il fitness sta cambiando, e RiminiWellness 2026 lo ha raccontato con chiarezza. Dal 28 al 31 maggio, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group ha confermato il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sulle nuove tendenze del movimento, del wellness e della nutrizione sportiva, riunendo a Rimini community, brand, trainer, atleti e professionisti del settore.

In questo scenario, ESN ha chiuso con successo l’appuntamento riminese, con una brand experience di circa 400 mq pensata per dialogare con un pubblico sempre più ampio. Una presenza che ha raccontato non solo l’universo del marchio, ma l’evoluzione di un settore in cui la performance si apre oggi a nuove discipline e nuovi stili di vita.

ESN, L’IMPATTO SUL MERCATO ITALIANO

Nato come performance brand legato al mondo del bodybuilding, ESN sta ampliando il proprio racconto verso una community più estesa: atleti, appassionati di fitness e consumatori che vivono l’allenamento come parte integrante della quotidianità. Un cambiamento che riflette l’evoluzione del mercato, dove crescono in maniera importante l’endurance e le discipline ibride, capace di intercettare una community che cerca obiettivi misurabili ed esperienze condivise.

Alla luce di questa evoluzione, la nutrizione sportiva è chiamata a rispondere alle esigenze di chi si allena in modo intenso e multidisciplinare, alternando lavori di forza, sessioni metaboliche, resistenza e recupero: non più solo supporto alla performance estrema, ma strumento per accompagnare percorsi sportivi diversi, dalla preparazione di una gara alla routine quotidiana.

MARMKANN: “VOGLIAMO INCIDERE SUL QUOTIDIANO”

“RiminiWellness è stato il contesto ideale per raccontare la direzione in cui sta andando ESN”, dichiara Philipp Markmann, General Manager ESN. “Il nostro DNA resta legato alla performance, ma oggi non riguarda più solo il bodybuilding o l’atleta professionista, riguarda la performance quotidiana con un’accezione più ampia. Gli sport ibridi stanno ridefinendo il modo in cui le persone si allenano. Per noi significa rispondere ai bisogni di una community sempre più variegata: sportivi che alternano corsa ma anche allenamenti di forza, che peraltro appresentano due fattori fondamentali per la longevità. Questa è sicuramente una tendenza destinata a durare nel tempo e che monitoreremo molto attentamente. In Italia vediamo un pubblico molto dinamico e competente con cui vogliamo continuare a costruire un dialogo diretto”.

CECCHIN: “RIMINI WELLNESS CI HA PREMIATO”

“Questo è il nostro secondo anno a Rimini Wellness”, ha aggiunto Marco Cecchin, Country Manager Italia ESN, “Siamo molto cresciuti come presenza, come team, come portfolio prodotto, e soprattutto siamo cresciuti nel ruolo che ESN sta avendo nel panorama della performance nutrition in Italia. Questo è il risultato di un approccio basato sulla qualità superiore dei nostri prodotti e ingredienti, sul nostro laboratorio interno supportato da un ampio team di ricercatori e scienziati, sulla trasparenza e su un rapporto sempre più diretto col consumatore, che per noi è molto importante, perché andiamo a costruire una relazione, andiamo a raccogliere feedback che poi andiamo a tradurre in servizio o prodotto”.

PRODOTTI, ATLETI E CREATOR: UN’ESPERIENZA A TUTTO TONDO

Lo stand ESN, su due livelli con stage centrale e upper deck, è diventato un punto di incontro per visitatori, media, creator, atleti e professionisti del settore, tra challenge aperte al pubblico, incontricon ambassador, momenti B2B, e degustazione di prodotti di tra cui Designer Whey, Isoclear, Designer Bars, GOAT Bars e le Creatine Gummies, con un focus particolare sulla Designer Bar Pistachio White Chocolate. ESN ha riunito nel suo stand anche i suoi principali ambassador tra atleti e creator italiani e internazionali, come Alessia Donati, Giorgio Galbiati, Mattia Cadinu e Leonardo Spolli, coinvolti in attività con la community e momenti di confronto sul ruolo della nutrizione nella preparazione atletica contemporanea.

DONATI: “HYROX, ECCO TUTTI I SEGRETI”

“Conquistare il terzo posto overall nel doppio misto qui a Rimini rende questa esperienza ancora più significativa”, ha dichiarato Alessia Donati, atleta ESN protagonista di HYROX Rimini. “HYROX è una disciplina che mette alla prova capacità molto diverse tra loro e richiede un approccio completo alla preparazione. Forza, resistenza, recupero e costanza devono convivere in equilibrio. Alla vigilia dei Mondiali sto lavorando per arrivare nella miglior condizione possibile, curando ogni aspetto del percorso: dall’allenamento all’alimentazione, fino al supporto nutrizionale nei momenti chiave della stagione.”

GALBIATI: “COSTANZA E PROGRAMMAZIONE, LE CHIAVI PER L’ALLENAMENTO”

“RiminiWellness rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per incontrare persone che condividono la stessa passione per lo sport e il benessere”, dichiara Giorgio Galbiati, ambassador ESN. “Nel mondo dell’endurance la performance si costruisce giorno dopo giorno attraverso costanza, programmazione e attenzione ai dettagli. In vista del mezzo Ironman di Nizza, a giugno, sto affrontando una preparazione intensa in cui allenamento, alimentazione e integrazione lavorano insieme per supportare la prestazione e favorire il recupero.”

RIMINI WELLNESS, BILANCIO E PROSPETTIVA

La partecipazione di ESN si è inserita in un’edizione particolarmente significativa di RiminiWellness costruita intorno a sei aree tematiche (Active, Fitness, Health, Wellness, Foodwell e Steel) — sempre più orientata a raccontare il benessere come ecosistema integrato. In questo quadro, ESN ha rafforzato il proprio posizionamento come brand capace di interpretare il passaggio dalla nutrizione sportiva “di nicchia” a una visione più ampia, accessibile e contemporanea dell’integrazione. Accanto a ESN, per la prima volta in Italia, ha debuttato anche More Nutrition con un’area dedicata di circa 70 mq, a conferma della volontà del gruppo di rafforzare il proprio presidio sul mercato italiano con un ecosistema di brand complementari, connessi alla cultura del benessere e dello stile di vita attivo.