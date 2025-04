Conference League, il programma serale: alle 21 in campo il Chelsea

Non solo l’Europa League: questa sera scenderanno in campo anche le otto squadre impegnate nel ritorno dei quarti di finale di Conference League.

Il programma completo

La Fiorentina di Raffaele Palladino, alle 18.45, ospiterà al Franchi il Celje: si ripartirà dal 2-1 dell’andata a favore della formazione viola. Allo stesso orario in campo anche il Real Betis che, dopo la vittoria per 2-0 nei primi 90′, proverà a gestire il vantaggio in casa dello Jagiellonia. Alle 21 toccherà al Chelsea, che a Stamford Bridge ospiterà il Legia Varsavia dopo il tris inflitto ai polacchi nel primo round. Chiuderà il programma la sfida tra il Rapid Vienna e il Djurgaarden (1-0 per gli austriaci all’andata).