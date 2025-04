Contratto ‘stracciato’: rivelazione inaspettata

Il contratto è stato annullato all’improvviso lasciando tutti i fan senza parole: ora per la celebre tennista sono davvero guai.

Nello sport può accadere a qualsiasi atleta di ritrovarsi senza contratto con qualche squadra. Può succedere, ad esempio, per motivi disciplinari o magari perché le richieste economiche del giocatore o della giocatrice sono troppo elevate, oppure perché sono venute meno alcune condizioni iniziali. Lo stesso può avvenire anche con gli sponsor: non è raro che qualche brand decida di interrompere la partnership con uno o più atleti.

I motivi che portano a questa scelta possono essere diversi. Nel caso di Emma Raducanu è proprio per le richieste esagerate avanzate dalla tennista britannica. Dopo aver perduto Porsche, infatti, la 22enne deve rinunciare anche a Vodafone, fino a ieri il partner più redditizio per Raducanu.

La tennista, attualmente al 47esimo posto nel ranking WTA, percepiva da Vodafone la bellezza di tre milioni e mezzo di euro all’anno. Secondo quanto riportato dal Daily Mail l’operatore rosso avrebbe detto di no alle richieste economiche di Emma Raducanu, arrivando a interrompere la collaborazione. Una bella batosta per la tennista britannica, che vede così volare via il suo introito principale tra le sponsorizzazioni.

Addio allo sponsor, Raducanu nei guai: grossa perdita

Già lo scorso inverno Raducanu aveva dovuto fare i conti con la rottura del rapporto con Porsche, a cui aveva anche dovuto restituire l’auto che le era stata data dopo la firma del contratto con la celebre casa automobilistica. Senza gli accordi con Porsche e Vodafone la 22enne vede scendere parecchio il suo incasso, pur mantenendo altre partnership importanti (Nike, Dior e Tiffany): lo scorso anno è stata la settima sportiva più pagata al mondo con oltre 10 milioni di euro garantiti solo dagli sponsor.

Era stata proprio la giovane atleta ad affermare qualche mese fa di non voler più fare di tutto per avere nuovi sponsor, aggiungendo che il peso di quei contratti non le era stato d’aiuto per farla maturare. Venendo al tennis giocato Emma Raducanu ha disputato un buon torneo a Miami, arrivando fino ai quarti di finale: la britannica ha alzato bandiera bianca solo al terzo set contro la statunitense Pegula, sconfitta poi in finale da Sabalenka.

Un rilancio importante per Raducanu, che nei precedenti tornei aveva ottenuto risultati poco soddisfacenti. Ora il suo obiettivo è provare a confermarsi nei prossimi appuntamenti sulla terra rossa.