Dramma Martin, ammissione terribile: MotoGP devastata

I fan della MotoGP sono rimasti senza parole: le conseguenze dell’incidente capitato a Jorge Martin sono peggio del previsto.

Nemmeno il tempo di tornare protagonista nel Mondiale di MotoGP che Jorge Martin è costretto a fermarsi di nuovo. Gli appassionati di motociclismo hanno trattenuto il fiato dopo aver visto le immagini della caduta del pilota spagnolo durante l’ultimo Gran Premio del Qatar. Il campione del mondo in carica ha perso il controllo della sua Aprilia a otto giri dal termine ed è stato poi centrato dalla moto di Fabio Di Giannantonio a circa 200 km/h.

Martin ha fatto molta fatica a rialzarsi ed è stato poi soccorso in pista, prima di essere trasferito in ospedale per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Il 27enne madrileno ha riportato ben undici fratture alle costole, di cui otto alle arcate costali posteriori e tre a quelle laterali di destra, oltre a una “lesione organica polmonare con trauma toracico significativo e una bolla d’aria con emo-pneumotorace sul lato destro” che obbliga a gestire il tutto con grande cautela.

Jorge Martin ha pubblicato sui suoi profili social alcuni scatti dal letto d’ospedale per tranquillizzare i suoi tantissimi fan. In tanti sperano di rivederlo presto in sella alla sua Aprilia ma l’impressione è che il recupero non sarà così veloce. Il dottor Angel Charte, che ha subito soccorso il pilota iberico dopo il brutto incidente, ha detto chiaramente che al momento è prematuro anche solo pensare a un ritorno in pista.

Martin, l’annuncio gela i fan: quanto dovrà restare fuori

“Sicuramente sarà complicato perché 11 fratture non sono facili da recuperare – ha detto il dottor Charte nell’intervista rilasciata a El Larguero – Jorge dovrà restare in ospedale per altri dieci giorni circa poi lo trasferiremo nelle mia clinica“. La prima cosa da fare, spiega il medico, è risolvere il problema a carico del polmone tramite il tubo toracico, così da consentire al polmone del vincitore dello scorso Mondiale “di espandersi di nuovo“.

Stando alle parole del dottor Charte è praticamente certo il forfait di Martin per il Gran Premio di Spagna del 26-27 aprile: in forte dubbio anche la sua partecipazione al weekend in Francia del 10-11 maggio. Più probabile, invece, un rientro nel GP di Silverstone, in programma il 24-25 maggio. La sfortuna continua quindi a perseguitare il pilota spagnolo in questo 2025.

Martin aveva infatti saltato i primi tre appuntamenti stagionali in seguito a due cadute, entrambe verificatesi lo scorso febbraio: nel primo caso il campione del mondo in carica aveva riportato 4 fratture tra mano destra e piede sinistro, mentre dopo la seconda caduta gli vennero diagnosticate altre 4 lesioni, di cui tre alla mano sinistra.