Europa League, stasera in campo anche Tottenham e United: il programma completo

Dopo la doppia notte di Champions League, questa sera tornerà in campo l’Europa League con il ritorno dei quarti di finale. Fari puntati sulla Lazio, che all’Olimpico dovrà cercare di ribaltare lo 0-2 subito una settimana fa, in Norvegia, contro il Bodo Glimt.

Le altre gare

Allo stesso orario in campo anche il Manchester United: i Red Devils, dopo il 2-2 dell’andata in terra francese, all’Old Trafford ospiteranno l’Olympique Lione di Paulo Fonseca. Trasferta tedesca per il Tottenham di Angle Postecoglou, che farà visita all’Eintracht Francoforte dopo l’1-1 dell’andata. Chiuderà il programma la sfida tra l’Athletic Club Bilbao e i Rangers: si ripartirà dallo 0-0 dell’andata.